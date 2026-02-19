「一喝酒就臉紅」不是代謝好！醫：50%台人基因缺陷　致癌風險狂飆

▲別相信「喝酒臉紅是代謝好」的說法！其實這是「你不適合喝酒」的警訊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

農曆春節親友團圓聚餐，少不了喝酒助興，但若看到身邊的人「臉一喝就紅」，千萬別再勸酒！肝膽腸胃科醫師卓韋儒嚴正警告，臉紅絕非代謝快，而是致癌物「乙醛」在體內累積、DNA受損的紅色警訊。 他指出，會臉紅等於你不適合喝酒，千萬不要試圖用「練酒量」來克服，那並非訓練，而是讓細胞反覆暴露在致癌環境中，建議能不喝最好。

卓韋儒醫師在粉專發文直言，聚餐場合常聽到「臉紅代謝好、循環好」的說法完全錯誤，「臉紅通常不是代謝快，而是乙醛代謝變慢、在體內累積。」他解釋，酒精進入體內會先代謝成「乙醛」，但在東亞族群中，約有30～50%的人帶有 ALDH2活性較低的變異，這類人一旦喝酒，乙醛清除速度就會變慢。

卓韋儒說明，當體內乙醛大量累積，身體就會出現臉紅、心悸、頭痛、噁心等不耐反應。他強調，這並非酒量好壞的問題，而是嚴肅的「致癌暴露」健康風險，並列出背後的恐怖真相：

一級致癌物：國際癌症研究署（IARC）已將「與飲酒相關的乙醛」列為Group 1一級致癌物。

DNA損傷：乙醛具有高度反應性，會與DNA結合形成加合物，進而增加細胞突變風險。

食道癌風險翻倍：在長期飲酒、甚至合併抽菸的情況下，相關族群罹患食道癌的風險會顯著上升，甚至可達數十倍。

面對過年期間的酒局大挑戰，卓韋儒語重心長地說：「會臉紅＝你不適合喝酒」。他提醒，千萬不要試圖用「練酒量」來克服臉紅，因為那並非訓練，而是讓細胞反覆暴露在致癌環境中。為了長遠健康，「能不喝最好，要喝也請越少越好」，別讓團圓的喜酒變成致癌的催命符。