魚刺卡喉「長輩2偏方」根本玩命！醫警告別試：恐刺穿食道

▲不少人魚刺卡喉嚨會心急吞飯，看在醫師眼中是大忌。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

過年全家人一起吃飯，少不了象徵「年年有餘」的魚類料理。但在歡樂氣氛下大魚大肉，一不小心就可能發生「魚刺卡喉嚨」的悲劇。家中長輩常會祭出偏方叮嚀「趕快吞口飯」或是「多喝幾口醋軟化」，耳鼻喉科醫師張嘉峻示警，強行吞飯恐使魚刺扎得更深甚至「刺穿食道」，不僅救不了命，還會讓你身陷險境。

耳鼻喉科醫師張嘉峻在粉專分享，診間常遇到患者一進門就痛苦直呼：「醫生，我喉嚨好像卡到魚刺了，剛剛吞了幾口飯，結果越來越痛……」面對民眾流傳已久的急救法，醫師嚴正警告，這些錯誤偏方可能讓你身陷危險，甚至引發嚴重併發症。

為什麼「吞飯、喝醋」母湯？張嘉峻拆解2大地雷：

「吞飯」：很多人以為靠飯糰的重量與推力可以把魚刺帶入胃部，但事實恰好相反。醫師指出，原本可能只是輕輕掛在黏膜上的魚刺，被飯糰強大的推力擠壓後，反而會被「扎得更深、更緊」。若運氣再差一點，魚刺甚至可能直接刺穿食道，傷及周邊大血管，後果不堪設想。

「喝醋」：想靠喝醋軟化魚骨？醫師解釋，醋的酸度根本無法在滑過喉嚨的短短幾秒鐘內軟化骨頭。大量喝醋的下場，恐怕是「魚骨頭還沒化，食道就先灼傷了」。

喉嚨卡到魚刺怎麼辦？張嘉峻呼籲：「解決方法很簡單，先停止亂用偏方！」若不慎中鏢，請遵循以下兩步驟。首先「立刻停止進食」，停止吞嚥任何食物或水分，避免肌肉收縮讓魚刺移位，或是刺得更深；接著「尋求專業醫療協助」，直接至耳鼻喉科診所就醫。醫師能透過頭燈或內視鏡輔助，精準定位並安全地夾出魚刺。

張嘉峻提醒，千萬別拿自己的食道開玩笑，遇到意外交給專業醫師處理，才是安全又快速的唯一解方。