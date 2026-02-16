吃年夜飯「長輩常做1事」根本慢性自殺！醫警告：食道癌風險翻倍

▲吃年夜飯時，家中長輩是否常催促你「湯要趁熱喝」？（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

農曆春節全家團圓，餐桌上少不了熱騰騰的火鍋、雞湯，聽著長輩聲聲叮嚀：「快，趁熱喝才補！」這句暖心的話在醫師耳裡，卻可能是危險的警訊。肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警，許多人追求「熱到冒煙」的快感，其實是用超過65°C的高溫，一口一口「慢燒」食道黏膜，這種行為簡直是食道的「慢性自殺」。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在粉專發文直言，「我喜歡趁熱喝，熱到冒煙才夠味！」這句話對胃腸科醫師來說，就是慢性自殺的代號。你以為是在暖胃，其實正在挑戰致癌紅線。他引述WHO國際癌症研究署（IARC）與相關研究指出，一旦飲品溫度≥65°C，就被列為Group 2A「可能致癌物」，罹患食道癌的風險將直接翻倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「癌症不是瞬間被燙傷，而是長期反覆發炎、修復、突變的結果。」卓韋儒形容，如果你本身還有抽菸、喝酒的習慣，這65°C的熱度就像是「助燃劑」，會讓罹癌風險疊加上去，讓食道受損更嚴重。

卓韋儒也提醒，食道癌早期往往有跡可循，若發現以下「3大求救訊號」，千萬別再拖延：

1.吞嚥困難或胸口卡卡

2.持續胸口灼熱

3.體重無故下降

過年想喝暖胃湯品又想保命，卓韋儒提供「降溫三步驟」：首先是「吹三口再喝」，能讓溫度降至約55～60°C的安全區；其次是「換非金屬湯匙」，減少導熱造成的口唇燙傷；最後則要「避免熱湯配烈酒或冰飲」，因為極端的溫差刺激最傷黏膜。