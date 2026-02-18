流口水、吃飯累　銀髮族吞嚥障礙5大警訊一次看

▲台中慈濟基金會長照中心副召集人莊淑婷建議長輩做健口操。（圖／台中慈濟醫院提供）



記者許權毅／台中報導

吃得下是減少疾病痛苦的根本之一，台中慈濟基金會長照中心副召集人莊淑婷點出，許多長輩「想吃卻嚥不下」，吞嚥能力牽涉口腔、舌肌、咽喉等，日本有「8020運動」建議長輩能做「健口操」，強化口腔機能。

莊淑婷指出，人體老化過程，七大系統都會逐漸退化。神經系統的記憶力下降與平衡感變差增加跌倒風險；感覺系統會出現味覺、視覺與聽覺遲鈍，直接影響生活敏銳度；消化與口腔系統的唾液分泌減少、牙齒脫落以及喉嚨肌肉萎縮（肌少症），使長輩陷入面對美食，卻「看得到吃不到」或「想吃卻嚥不下」的痛苦。所以找回吞嚥力，才能心花開口福來！

莊淑婷強調，吞嚥障礙並非單一器官問題，牽涉口腔、舌肌、咽喉、呼吸與神經系統協調的整體功能退化。吞嚥障礙若未及時處理，將引發一系列健康危機。除體重減輕、營養不良及脫水，最嚴重的威脅就是「吸入性肺炎」。

由於食道與氣管相鄰，當吞嚥肌肉無力時，食物殘渣容易誤入氣管進入肺部，造成反覆發炎與住院，是高齡長輩致命的健康威脅。

根據衛福部「咀嚼吞嚥障礙評估訓練及宣導計畫」健康照護手冊提供的「簡易自我評估表」評估，若長輩在進食後口腔內有食物殘留、說話聲音改變、時常流口水、或吃東西明顯感到疲累，就是明顯的吞嚥障礙警訊，應趕緊就醫。

莊淑婷建議，可參考衛福部國健署推廣的「三好一巧」原則，透過烹調巧思，像清蒸、燉煮等方式軟化食材，或對照「臺灣飲食質地分類簡易版」規則，根據長輩咀嚼能力製備餐點，讓長輩能安全進食並攝入營養。

▲長輩每天可做3次健口操，強化口腔。（圖／翻攝台北市衛生局）



莊淑婷也介紹日本的「8020運動」，核心理念是從小就養成良好口腔保健習慣，讓國民在80歲時能保有20顆真牙，確保有足夠咀嚼能力，有助營養攝取，亦可降低失智風險。此外，他也建議長輩能每天做三次、每次三分鐘的「健口操」，強化口腔機能、促進唾液分泌，提升咀嚼能力，防患吞嚥障礙發生。