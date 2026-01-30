別只看血糖！糖尿病「腸胃5症狀」神經恐已受損　醫：很多人輕忽

▲醫師提醒，糖尿病有些腸胃症狀別輕忽，可能與自律神經受影響有關。（示意圖／達志）

許多糖尿病患者以為只要把「血糖紅字」控制好，身體就萬無一失，但若經常出現脹氣、嘔吐或拉肚子，千萬別以為只是單純的腸胃不適！肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警，這其實是「自律神經已經受傷」的信號，腸胃往往是身體最常提早出問題的地方，但許多人卻輕忽身體發出的警訊，不只腸胃受苦，連血糖也會跟著坐雲霄飛車。

卓韋儒醫師在粉專指出，很多糖尿病患者雖然血糖數字漂亮，但卻深受胃脹、便祕或腹瀉所苦。他解釋，這絕非巧合，當神經失調後，腸胃蠕動能力下降，導致食物推不動、胃排空變慢，吸收時間也跟著大亂。結果就是陷入惡性循環，不僅腸胃不適，血糖也變得難以控制。

卓韋儒特別列出糖尿病「腸胃5大隱形警訊」，提醒糖友自我檢測：

1. 胃輕癱：這是明顯的徵兆，患者常覺得飯後脹到想吐，甚至會嘔出還沒消化的食物。

2. 便祕：腸子蠕動變慢、變懶，導致2～3天才排便一次。

3. 夜間腹瀉：出現「半夜跑廁所、早上又正常」的特殊排便型態。

4. 胃酸逆流：常感到胸口燒灼、喉嚨卡卡，容易誤以為只是單純的胃食道逆流，實則是神經病變引起。

5. 血糖亂飆亂掉：由於胃排空時間紊亂，導致藥效發揮的時間對不上食物吸收的時間，造成血糖忽高忽低。

除了神經病變，卓韋儒更引述最新研究提醒，「幽門桿菌」也是糖尿病的強大幫兇！他說明，幽門桿菌感染會誘發體內慢性發炎，導致胰島素阻抗上升、血糖更不穩。臨床上很多「血糖怎麼都降不下來」的患者，檢查後才發現根本是胃裡的細菌在搞鬼。

適逢歲末健檢旺季，卓韋儒建議，民眾看報告時「別只看血糖」，更應評估腸胃蠕動狀況與自律神經功能，並檢查是否有幽門桿菌感染，早發現早治療。「血糖穩不代表神經穩！」他強調，當腸胃開始不聽話時，就是身體發出的求救警報，務必提高警覺。