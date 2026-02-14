ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

從小不吃菜！21歲男「肝指數炸裂」　醫搖頭：貢丸湯裡蔥花全挑掉

▲抽血,健康檢查,注射,護理師,醫院,病人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子抽血檢驗發現肝功能指數爆表，也因此免服常備役，改服替代役。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

一名身高178公分、體重90公斤的21歲男子，在兵役體檢時，竟驗出肝功能指數（GPT）飆高至210 U/L，最終改服替代役。媽媽擔心兒子健康出狀況，急忙帶至診間求助，一問之下發現除了體重過重外，他還極度排斥青菜。所幸靠著3個月的飲食調整與減重，順利剷肉10公斤，肝指數也成功地降至30 U/L。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在健康好生活》節目中分享該起收治個案，這名BMI值約28的男子，原以為身體健康，卻在兵役體檢時發現肝功能異常。細問下才發現，男子從小就不吃青菜，「連一碗貢丸湯裡面有點蔥，也全部要挑掉」。對此，醫師嚴肅告誡：「你再不吃菜，你的肝臟會壞掉，還是要乖乖吃。」並要求他必須減重。

在醫師與營養師的監督下，男子透過飲食調整與攝取蔬菜，3個月內成功甩肉10公斤，體重降至80公斤，BMI從28降至25，再抽血檢查時，肝功能指數已大幅改善，降至正常值30 U/L。

蕭敦仁指出，過去常說肝病是台灣的「國病」，以往約90%的肝癌源自B型肝炎與C型肝炎，但隨著藥物進步，趨勢已出現轉變。臨床觀察發現，目前住院的肝病、肝癌患者中，已有20%為「脂肪肝」所致。他示警，脂肪肝若不處理，恐演變成肝纖維化，最終惡化為肝硬化，屆時將是不可逆的傷害，務必在肝臟發炎階段就及早介入。

蕭敦仁進一步解釋，脂肪肝的兩大主因是「體重過重」造成的胰島素阻抗，以及「喝酒」，其中尤以肥胖造成的「非酒精性脂肪肝」佔最大宗。他提到，動物實驗發現，「椒紅素」有助降低肝臟的三酸甘油酯與發炎反應，民眾可適度將青椒、彩椒入菜。但他強調，最關鍵仍是控制體重，若只吃青椒卻不減重，對改善脂肪肝仍是徒勞無功。

關鍵字： 肝功能指數 兵役 檢查 蕭敦仁醫師 脂肪肝 減重

