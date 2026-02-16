ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

春節拼盤、滷味最危險　室溫放太久恐中毒

▲GMP化工廠涉過期原料再利用，彰化縣衛生局裁罰。（圖／ETtoday資料照）

▲為了防止食物中毒，彰化縣衛生局提出5要點。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著農曆春節長達九天的假期即將到來，親友團聚、外出走春聚餐的機會大增。為避免歡聚時刻發生食品中毒事件，影響健康與過節興致，彰化縣衛生局特別提醒民眾，不論是在家烹調年菜、訂購外食或外出餐廳用餐，日常飲食安全絕不可輕忽。衛生局呼籲大眾務必遵守「預防食品中毒5要原則」，從細節著手，守護自己與家人的健康。

過年聚餐要注意食安五大要點

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一要洗手：手部是病原傳播的主要途徑之一。衛生局強調，無論在處理食品前後，都應使用肥皂徹底清洗雙手至少20秒。若手部有傷口，務必先妥適包紮，並穿戴不透水的手套後再接觸食材，避免細菌藉由傷口污染食物。

第二要新鮮：食材的新鮮度是安全的第一道防線。選購時應注意色澤與氣味，若有任何異常（如異味、變色或質地改變）切勿食用。此外，清洗食材務必使用乾淨的飲用水，以減少污染物殘留。

第三要生熟食分開：這是廚房中最關鍵卻也最容易被忽略的一環。用於處理及盛裝生食（特別是肉類、海鮮）與熟食的刀具、砧板、容器及抹布，必須明確分開使用，並於使用後立即清洗消毒，絕對避免生熟食交叉污染，防止生食上的微生物污染到可直接食用的熟食。

第四要澈底加熱：「加熱不足」是導致食品中毒的常見原因。所有食材，尤其是肉、禽、蛋及水產品，烹調時必須確保中心溫度超過70°C，徹底煮熟再食用。衛生局特別提醒，料理貝類（如蛤蠣、牡蠣）時，不能只看外殼打開就起鍋，應在外殼打開後，持續加熱3至5分鐘，才能有效殺滅內部可能存在的致病菌，切勿為追求鮮嫩口感而犧牲安全。

第五要注意保存溫度：溫度控制是抑制微生物生長的關鍵。採買後的食材應儘速放入冰箱，冷藏溫度需維持在7°C以下；而烹調完成或易腐敗的食品（如剩菜），則建議於5°C以下妥善保存，不應長時間置於室溫環境。此外，年節期間常見的滷味、拼盤等冷食，從冰箱取出後也不宜在室溫下擺放過久。

▲為了防止食物中毒，彰化縣衛生局提出5要點。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲為了防止年節聚餐，彰化縣衛生局提出防止食物中毒5要點。（圖／彰化縣衛生局提供）

除了以上5點以外，衛生局也針對年節常見情況補充說明，烹製好的菜餚在室溫下放置勿超過2小時。家中豐盛的團圓飯若有剩餘，應於飯後儘速將菜餚分裝、加蓋冷藏，並在2-3天內食用完畢；食用前務必充分「復熱」，確保中心溫度達到70°C以上。

外出旅遊時，則應避免生飲未經處理的山泉水、溪水，也切勿採摘或食用來路不明的野生動植物，以確保飲食安全無虞。讓民眾在享受美食與團聚歡樂的同時，也能安心無負擔，共同度過一個健康、平安的新春假期。

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

關鍵字： 彰化 衛生局 聚餐 年假 食安

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

術後嗨過頭！紅腫熱痛毀年假　整形醫點名「修復期4大地雷」

吃年菜小心藥物交互作用　食藥署點名「2大地雷」：藥效恐過頭

吃年夜飯「長輩常做1事」根本慢性自殺！醫警告：食道癌風險翻倍

春節拼盤、滷味最危險　室溫放太久恐中毒

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

圍爐喝酒不是暖身　醫示警「4狀況同時發生」恐釀心血管問題

放療不只治癌症也能改善關節炎　低劑量可緩解7成疼痛

年菜反覆加熱最危險　醫憂春節腸胃炎恐暴增3成

喉嚨好痛…診所都沒開　醫教「5招緊急自救」：鹽水真的有用！

春節用眼過度成隱形殺手　中醫陳藝文教你三招五穴一茶飲護眼法

讀者迴響

回到最上面