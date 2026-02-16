春節拼盤、滷味最危險　室溫放太久恐中毒

▲為了防止食物中毒，彰化縣衛生局提出5要點。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著農曆春節長達九天的假期即將到來，親友團聚、外出走春聚餐的機會大增。為避免歡聚時刻發生食品中毒事件，影響健康與過節興致，彰化縣衛生局特別提醒民眾，不論是在家烹調年菜、訂購外食或外出餐廳用餐，日常飲食安全絕不可輕忽。衛生局呼籲大眾務必遵守「預防食品中毒5要原則」，從細節著手，守護自己與家人的健康。

過年聚餐要注意食安五大要點

第一要洗手：手部是病原傳播的主要途徑之一。衛生局強調，無論在處理食品前後，都應使用肥皂徹底清洗雙手至少20秒。若手部有傷口，務必先妥適包紮，並穿戴不透水的手套後再接觸食材，避免細菌藉由傷口污染食物。

第二要新鮮：食材的新鮮度是安全的第一道防線。選購時應注意色澤與氣味，若有任何異常（如異味、變色或質地改變）切勿食用。此外，清洗食材務必使用乾淨的飲用水，以減少污染物殘留。

第三要生熟食分開：這是廚房中最關鍵卻也最容易被忽略的一環。用於處理及盛裝生食（特別是肉類、海鮮）與熟食的刀具、砧板、容器及抹布，必須明確分開使用，並於使用後立即清洗消毒，絕對避免生熟食交叉污染，防止生食上的微生物污染到可直接食用的熟食。

第四要澈底加熱：「加熱不足」是導致食品中毒的常見原因。所有食材，尤其是肉、禽、蛋及水產品，烹調時必須確保中心溫度超過70°C，徹底煮熟再食用。衛生局特別提醒，料理貝類（如蛤蠣、牡蠣）時，不能只看外殼打開就起鍋，應在外殼打開後，持續加熱3至5分鐘，才能有效殺滅內部可能存在的致病菌，切勿為追求鮮嫩口感而犧牲安全。

第五要注意保存溫度：溫度控制是抑制微生物生長的關鍵。採買後的食材應儘速放入冰箱，冷藏溫度需維持在7°C以下；而烹調完成或易腐敗的食品（如剩菜），則建議於5°C以下妥善保存，不應長時間置於室溫環境。此外，年節期間常見的滷味、拼盤等冷食，從冰箱取出後也不宜在室溫下擺放過久。

▲為了防止年節聚餐，彰化縣衛生局提出防止食物中毒5要點。（圖／彰化縣衛生局提供）

除了以上5點以外，衛生局也針對年節常見情況補充說明，烹製好的菜餚在室溫下放置勿超過2小時。家中豐盛的團圓飯若有剩餘，應於飯後儘速將菜餚分裝、加蓋冷藏，並在2-3天內食用完畢；食用前務必充分「復熱」，確保中心溫度達到70°C以上。

外出旅遊時，則應避免生飲未經處理的山泉水、溪水，也切勿採摘或食用來路不明的野生動植物，以確保飲食安全無虞。讓民眾在享受美食與團聚歡樂的同時，也能安心無負擔，共同度過一個健康、平安的新春假期。