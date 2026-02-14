出國必備「6大類藥物」清單　藥師：慢性病患要多帶3~5天

▲藥師提醒，過年出國旅遊一定要備妥6大類藥物。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

過年是旅遊旺季，但不只患有慢性病的民眾要隨身攜帶藥物之外，一般民眾也要備好藥物，以免出國突發身體不適。藥師提醒，旅途中常見的不適包括腸胃問題、頭痛發燒、過敏反應或外傷，建議要備妥腸胃道、退燒、過敏等藥物。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞指出，旅途中若遇身體不適，若能即時處理，便能避免小問題演變成大困擾，不過準備藥品仍須遵守基本用藥原則，包括不服用來路不明藥物、留意保存條件、確認藥品在有效期限內，並優先選擇自己曾使用過、不易引發過敏的成分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許筑鈞提醒，出國旅遊者也需留意各國對藥品攜帶的相關法規，特殊族群如兒童、孕婦、長者或洗腎病人，出發前更應先諮詢醫師或藥師。另外，她也特別列出以下6大類出國要隨身攜帶的藥物。

1.個人慢性病用藥

高血壓、糖尿病、心臟病、氣喘、甲狀腺疾病等慢性病患者，務必攜帶足量藥品，建議多準備3至5天藥量，以防行程延誤。藥品應保留原包裝與藥袋，並隨身攜帶用藥清單與藥物過敏史，出國者可備妥醫師處方或診斷證明。

2.腸胃道用藥

旅途中飲食變化大，易出現腹瀉、便秘、消化不良或胃痛，可準備止瀉藥、腸胃蠕動調節藥、制酸劑及口服電解質粉；若腹瀉合併高燒或血便，應立即就醫。

3.感冒、發燒與止痛藥

因氣候變化或作息不規律，建議準備退燒止痛藥、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥，並避免同時服用多種成分相似的感冒藥，以免藥物過量。

4.過敏與皮膚用藥

可攜帶口服抗組織胺、止癢藥膏或低劑量外用類固醇，以應付花粉、塵蟎、昆蟲叮咬或食物過敏；曾有嚴重過敏史者，應遵照醫囑準備急救藥物。

5.外傷基本急救用藥

包含優碘或酒精棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏、彈性繃帶，以及肌肉痠痛貼布或消炎止痛藥膏，以應付擦傷、割傷或扭傷等狀況。

6.特殊用途藥品

如止暈藥、人工淚液、高山症預防藥物，以及前往流行病區前所需的疫苗或預防性用藥，應依旅遊型態與個人健康狀況，事前諮詢醫師或藥師準備。