▲ 吃魚油不夠！專家：三高族別只看血管健康，心臟無力更要顧 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

生活中心／採訪報導

台灣秋冬季節日夜溫差變化大，對高血壓、高血糖、高血脂等「三高族群」來說，不只血管承受壓力，心臟負擔也同步增加。專家提醒，三高族群本來就是心臟疾病與心臟衰竭的高風險族群，除了留意血壓、血脂數值，更應關注心臟是否出現「逐漸無力」的警訊。

▲▼日夜溫差拉警報，三高族群心臟負擔飆升，專家提醒要注意身體警訊。（圖／記者姜國輝攝）

杏輝活心教室趙健良藥師／博士指出，當氣溫快速變化時，血管會因冷熱刺激反覆收縮、擴張，導致血壓波動變大，心臟必須不斷調節輸出力道，若心臟無力，就有心臟驟停的風險。

日夜溫差大 三高族群心臟負擔飆升 ! 若心臟不夠力 恐釀休克猝死

杏輝活心教室趙健良藥師／博士提醒，在溫差大的季節，應特別留意心臟健康狀況，尤其是三高族群、銀髮族、有心血管疾病病史者，若平時就有手腳冰冷、頭暈、胸悶等現象，千萬不能掉以輕心。

他強調，很多人在乎的心血管問題，是吃太油造成血管阻塞、血管病變，而忽略心臟本身也是值得關照的器官，因為根據研究三高者、銀髮族體內活性輔酶Q10就比一般人少40-60%，所以心臟可能也會相對無力，在冬天氣溫低，血管收縮阻力增加，過度疲勞或運動過量，會造成心臟負擔，此時若心臟力量不足，就有造成心臟休克或是所謂心因性猝死的風險，這就是為何三高族群被美國心臟協會提醒為心衰竭高風險族群的原因。

如何判斷心臟是否開始老化或變得無力？ 台灣成年人每四人就有一人心率過高！

如何判斷心臟是否開始老化或變得無力？杏輝活心教室趙健良藥師／博士表示，有二種方式可初步自我檢視：

1.是否比以往更容易疲勞、喘不過氣、精神變差，或活動耐受度明顯下降。

2.觀察「靜止心率」是否每分鐘超過70下：有戴智慧手錶者，可直接察看手錶測得的靜止心率數據；也可以在起床後，安靜坐著放鬆5分鐘，再測量心跳。

根據國際期刊報導，若靜止心率每分鐘80-99次，就屬「高心率」，而高心率者明顯有較高的死亡率， 而台灣成年人每四人就一人有高心率現象，因此專家建議若靜止心率大於每分鐘70下就應注意心臟保健了！

▲休息5分鐘後再測量，每分鐘心跳超過70，恐是心臟無力警訊。（圖／記者姜國輝攝）

不只顧血管 心臟「有沒有力」更關鍵，心血管保健不能只做一半



不少民眾保養心血管時，只想到補充魚油以維持血管暢通。杏輝活心教室趙健良藥師／博士提醒，三高族群不僅Q10嚴重缺乏，體內也長期處在慢性發炎與氧化壓力環境中，這正是加速心臟無力與心臟衰老的原因之一。「所以除了血管保養，更應積極補充心臟能量與抗發炎能力。」

運動＋營養雙管齊下 讓心臟更有力

要讓心臟維持良好狀態，趙博士建議：

1.規律、適度的有氧運動，因為運動本身就能訓練心臟，給予心臟更好的耐受力，長期有運動習慣的人，靜止心率通常較穩定。

2.營養補充方面，建議40歲後可補充ECNS＋QH(活性型輔酶Q10)，這是最新型具保護心肌又可補充高吸收的Q10複方成份。

根據杏輝醫藥集團研究發表在國際期刊顯示，ECNS能加強QH在體內發炎狀態下粒腺體的能量合成作用，顯示特定比例的「ECNS＋QH」組合，在護心與抗疲勞效果上，優於單獨補充QH，相關成果已獲得國際專利肯定，並通過國家抗疲勞健康食品認證。

▲ 研究顯示，「ECNS＋QH」特定比例組合在護心與抗疲勞效果上，優於單獨補充QH，並通過國家抗疲勞認證 。（圖／趙健良博士提供）

▲ 長期疲勞只補B群不夠，關鍵在「心肌修復」。（圖／趙健良博士提供）

長期疲勞只補B群不夠 關鍵在「心肌修復」

針對長期處於高壓、疲勞狀態的族群，杏輝活心教室趙健良藥師／博士指出，若疲勞源自心肌細胞長期能量不足或慢性受損，單靠補充B群恐怕不足。尤其50歲後，體內Q10含量僅剩年輕時的一半，更需要能直接支持心臟能量與修復的營養策略。

他強調，從生活管理、運動習慣到營養補充，方向正確、長期觀察，才能讓心臟在不同年齡與氣候變化中，維持穩定、有力的運作狀態。