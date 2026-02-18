年菜「反覆加熱」成腸胃炎地雷　專家4點提醒：不要等涼才放冰箱

▲過年吃年菜、團圓飯，經常遇到吃不完得重新加熱的狀況。（資料照／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

農曆春節最期待的就是吃團圓飯，但是也常見準備太多有剩菜。營養師指出，年節期間最容易被忽略的食安風險就是「反覆加熱」，也是造成腸胃不適與食物中毒的常見原因之一。民眾如果預期吃不完，應該餐前把隔天要吃的份量取出冷藏，避免整鍋反覆加熱，而剩菜要在料理完成後2小時內冷藏，不要等完全放涼。

部立台北醫院營養科主任李佩霓指出，許多家庭為了不浪費，習慣將整鍋年菜反覆加熱、反覆放回冰箱，但這正是食安地雷。食物在反覆加熱與冷卻的過程中，容易落入細菌快速繁殖的溫度帶（7~60℃之間），即使外觀看起來沒有異狀，也可能已經產生看不見的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李佩霓營養師警告「反覆加熱」是過年腸胃炎地雷。（圖／部立台北醫院提供）

李佩霓建議，若預期菜餚吃不完，應在用餐前就先將隔天要吃的分量分出冷藏，避免整鍋反覆加熱。分裝時可使用乾淨容器，減少交叉污染，也有助於後續加熱時更均勻、安全。

至於剩菜的保存，李佩霓提醒，剩菜應在料理完成後2小時內放入冰箱冷藏，不必等到完全放涼，只要不再冒熱氣即可入庫，以避開細菌快速繁殖的危險溫層。冷藏保存期間，建議盡量在3天內食用完畢，避免存放時間過長增加風險。

李佩霓也指出，春節期間常見的火鍋湯底、燉煮類年菜，看似「一直在加熱」，但若反覆加入生食材或長時間放在室溫下，仍可能成為細菌滋生的溫床。即使是湯品或滷味，也不建議整鍋連續多天反覆加熱食用。

李佩霓提醒，再次食用剩菜前，務必徹底加熱，確保食物中心溫度達75°C以上，降低食物中毒的可能性。她說，若食物出現異味、變色或口感異常，即使再捨不得，也應避免食用，以免影響健康。