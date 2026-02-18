ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

過年最安心　彰化全國首創藥師進駐日照中心

▲彰化縣政府推動藥師進入日照中心。（圖／縣府提供）

▲彰化縣政府攜手彰化縣藥師公會推動藥師進入日照中心。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

面對高齡化社會，如何讓長輩在社區中安心養老、健康生活，是當前的重大課題。彰化縣衛生局與彰化縣藥師公會攜手合作，率全國之先，推動「專業藥師進駐日照中心」創新計畫，補足長期以來日照機構的用藥管理專業缺口。這項政策透過「先行試辦、滾動修正」的模式，建立一套可複製、可推廣的照護制度，目標在降低長輩用藥風險、強化健康，具體實踐高齡友善與全人照護的理念。

從3家試辦到28家全面推動及全縣80家日照

這項創舉由彰化縣藥師公會精心規劃，自最初選擇3家日照中心進行試辦，在累積實務經驗並優化服務流程後，目前已成功擴大到涵蓋全縣26個鄉鎮市、共28處日照據點。未來更希望將服務推廣至全縣約80家日照中心，讓每一位在日照中心活動的長輩，用藥都能受到專業把關，也讓彰化日照中心成為家屬安心託付、長輩快樂安居的首選。

中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜表示，臺灣許多長者患有多重慢性病，如何安全用藥、避免藥物交互作用，是刻不容緩的任務。他感謝縣府團隊的用心與議會的支持，不僅協助各鄉鎮設立日照中心，更創新地結合社區藥師的專業，讓長輩在熟悉的社區中就能獲得安全的用藥照護。

藥師專業把關守護長輩用藥安全與健康

彰化縣藥師公會理事長范訓誠說明，在衛生局的協調輔導下，公會成功動員社區藥局藥師，以「定時」、「就近」的方式進入日照中心，在不增加業者成本的前提下，提供專業服務。藥師會協助檢視長輩的用藥情形、輔導照服員正確給藥，並給予用藥衛教，全力守護用藥安全。。

關鍵字： 彰化 藥師 日照中心 衛生局 藥師公會

過年最安心　彰化全國首創藥師進駐日照中心

