ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「胃悶痛」只靠吃藥硬撐　醫示警「偽康復」恐掩蓋罹癌警訊

▲▼張琮承醫師提醒，早期胃癌與普通胃炎的症狀幾乎如出一轍，小心偽康復掩蓋癌警訊。（圖／部立台北醫院提供）

▲張琮承醫師提醒，早期胃癌與普通胃炎的症狀幾乎如出一轍。（圖／部立台北醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

聚餐大魚大肉以及飲酒，不少民眾出現胃悶、胃痛、消化不良等不適症狀，往往選擇自行服用胃藥。醫師提醒，若一味忍耐或依賴胃藥壓制症狀，恐陷入「偽康復」的陷阱，甚至延誤早期胃癌的黃金治療期。

部立台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承指出，胃部不適，部分固然與飲食作息有關，但許多病人其實早已患有慢性胃炎或感染幽門螺旋桿菌，只是在美食與酒精的刺激下才浮現症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「部分強效制酸劑雖能迅速緩解疼痛，卻也可能掩蓋真正病因。」張琮承強調，臨床上常見病人因症狀減輕而延誤就醫，直到出現體重快速下降、藥物失效時才求診，往往已演變為中晚期胃癌或嚴重潰瘍。

研究顯示，約9成胃癌病人曾感染幽門螺旋桿菌。張琮承說明，該病菌主要經由唾液傳染，且感染初期多無症狀，或僅有輕微消化不良，極易被忽視。而早期胃癌與普通胃炎的症狀如胃悶、胃痛、胃酸逆流，幾乎如出一轍，「若僅靠市售腸胃藥應急，無異是與健康賭博。」

▲▼張琮承醫師(右)表示，政府提供「幽門螺旋桿菌免費篩檢補助」可降低胃癌風險。（圖／部立台北醫院提供）

▲張琮承醫師（右）表示，政府提供「幽門螺旋桿菌免費篩檢補助」可降低胃癌風險。

張琮承強調，胃藥並非不能使用，但不建議長期自行服用強效制酸藥物壓制症狀。尤其是45歲以上民眾，若出現「紅旗警訊」，如黑便或嘔血、持續加劇的胃痛、反覆嘔吐、吞嚥困難、食慾明顯下降、短時間內體重不明原因減輕，切勿自行買藥觀察，應儘速就醫評估。

至於要如何做好胃部保健預防，張琮承提出3點建議：

1.飲食習慣：採低鹽、少醃漬飲食，並多攝取富含維生素C的新鮮蔬果。
2.公筷母匙：幽門螺旋桿菌具傳染性，圍爐用餐應落實分餐制度，保護家人。
3.規律生活：戒菸、節酒、細嚼慢嚥，並維持每週150分鐘的有氧運動。

為降低胃癌風險，政府今年起提供45至74歲民眾終身一次的「幽門螺旋桿菌免費篩檢補助」，此檢測僅需提供糞便檢體，流程簡單。張琮承建議民眾在春節大飽口福之餘，也要留意自身腸胃狀況，若出現腸胃不適，年後應主動安排篩檢。

【這裡最發財】八路財神廟發財大砲初四開炸　民眾瘋搶現金

關鍵字： 胃痛 幽門桿菌 胃癌 春節飲食 健康篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「胃悶痛」只靠吃藥硬撐　醫示警「偽康復」恐掩蓋罹癌警訊

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

春節胖3kg還有救！年後關鍵14天　醫教你免挨餓擊退「腹部中央銀行」

網傳茶葉蛋很甜　營養師揭真相：吃50顆才等於1杯微糖手搖飲

防諾羅不能只洗手！醫示警「洗衣服是破口」　60度水洗30分才有用

台灣6成小學生近視　醫破解5大迷思：戴眼鏡不會讓眼睛長歪

腹瀉腹脹別輕忽！他罹多發性結腸癌擴散腹腔　治療成果登國際期刊

最暖心的春節賀禮！中國醫大志工隊跨海金門義診

趴睡不只傷精！對性功能3危害「直接壓迫GG」　泌尿醫示警了

碗盤泡水越洗越髒！「4大習慣」一堆人踩雷　專家：內藏5千億細菌

讀者迴響

回到最上面