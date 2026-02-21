「胃悶痛」只靠吃藥硬撐　醫示警「偽康復」恐掩蓋罹癌警訊

▲張琮承醫師提醒，早期胃癌與普通胃炎的症狀幾乎如出一轍。（圖／部立台北醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

聚餐大魚大肉以及飲酒，不少民眾出現胃悶、胃痛、消化不良等不適症狀，往往選擇自行服用胃藥。醫師提醒，若一味忍耐或依賴胃藥壓制症狀，恐陷入「偽康復」的陷阱，甚至延誤早期胃癌的黃金治療期。

部立台北醫院肝膽腸胃科醫師張琮承指出，胃部不適，部分固然與飲食作息有關，但許多病人其實早已患有慢性胃炎或感染幽門螺旋桿菌，只是在美食與酒精的刺激下才浮現症狀。

「部分強效制酸劑雖能迅速緩解疼痛，卻也可能掩蓋真正病因。」張琮承強調，臨床上常見病人因症狀減輕而延誤就醫，直到出現體重快速下降、藥物失效時才求診，往往已演變為中晚期胃癌或嚴重潰瘍。

研究顯示，約9成胃癌病人曾感染幽門螺旋桿菌。張琮承說明，該病菌主要經由唾液傳染，且感染初期多無症狀，或僅有輕微消化不良，極易被忽視。而早期胃癌與普通胃炎的症狀如胃悶、胃痛、胃酸逆流，幾乎如出一轍，「若僅靠市售腸胃藥應急，無異是與健康賭博。」

▲張琮承醫師（右）表示，政府提供「幽門螺旋桿菌免費篩檢補助」可降低胃癌風險。

張琮承強調，胃藥並非不能使用，但不建議長期自行服用強效制酸藥物壓制症狀。尤其是45歲以上民眾，若出現「紅旗警訊」，如黑便或嘔血、持續加劇的胃痛、反覆嘔吐、吞嚥困難、食慾明顯下降、短時間內體重不明原因減輕，切勿自行買藥觀察，應儘速就醫評估。

至於要如何做好胃部保健預防，張琮承提出3點建議：

1.飲食習慣：採低鹽、少醃漬飲食，並多攝取富含維生素C的新鮮蔬果。

2.公筷母匙：幽門螺旋桿菌具傳染性，圍爐用餐應落實分餐制度，保護家人。

3.規律生活：戒菸、節酒、細嚼慢嚥，並維持每週150分鐘的有氧運動。

為降低胃癌風險，政府今年起提供45至74歲民眾終身一次的「幽門螺旋桿菌免費篩檢補助」，此檢測僅需提供糞便檢體，流程簡單。張琮承建議民眾在春節大飽口福之餘，也要留意自身腸胃狀況，若出現腸胃不適，年後應主動安排篩檢。