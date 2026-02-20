ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

年節常見「3種皮膚病」！醫揭元凶　求診激增2成

癢,皮膚炎。（示意圖／達志影像）

▲春節連假天氣加上生活習慣，讓皮膚可能出現問題。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

連假在天氣與生活作息影響下，皮膚問題也紛紛出現。醫師指出，年節最常見有3大皮膚疾病，分別是乾燥性皮膚炎、脂漏性皮膚炎以及單純皰疹，觀察春節假期後皮膚科診間求診患者往往會增加1至2成，提醒民眾這段時間睡眠仍要充足，皮膚保濕也要做好，脂漏性皮膚炎患者可預先準備輔助性藥膏。

皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠受訪表示，過年期間通常比較寒冷且乾，加上很多人不管出國或者在國內，這時期很喜愛泡溫泉，很多病人身上出現「乾燥性皮膚炎」，特別是小腿皮膚會顯得很乾。

此外，年節期間民眾經常熬夜打牌、看電視等，「脂漏性皮膚炎」會變嚴重。黃毓惠指出，很多人過完年頭皮開始有很多皮屑，甚至眉毛部位也會出問題，就可能是脂漏性濕疹發作。此外，因為熬夜太過疲累，「單純性皰疹」也會因此發作，嘴唇邊等部位出現小水泡。

至於過年吃年菜，是否也會引起皮膚問題？黃毓惠則提到，可能會飲酒、吃麻油雞等加入酒的料理，或者是太辣的食物，如果本身有酒糟膚質的民眾要特別注意。本身有免疫性疾病，像異位性皮膚炎、乾癬患者，最好要避免加強免疫功能的食物如人蔘、靈芝，羊肉爐等補湯，以防皮膚問題變得嚴重。

黃毓惠提醒，如果皮膚比較乾或者要去比較寒冷的地方，建議準備凡士林或者保濕效果比較好的乳液，且有時候不是一天只擦一次，更可能要多擦幾次，早、中、晚、睡前擦，做好皮膚保濕以達到預防乾燥性皮膚炎的效果。而最重要的還是要早點睡，特別是年假期間如果都有好好睡覺，經過這一週皮膚就會非常細緻。

年節常見「3種皮膚病」！醫揭元凶　求診激增2成

