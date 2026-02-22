長假後「性病篩檢增3成」　泌尿醫曝觀察：染淋病、披衣菌最常見

▲長假過後總有一波性病就醫潮。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

春節連假長達9天，泌尿科醫師指出，臨床觀察只要是過年、長假之後，來做性病檢查、就診的人會比平常增加3成；其中淋病與披衣菌，因為尿道會出現症狀比較難以忽視，是最常被診斷出來的疾病。要避免性病上身，醫師提醒，包括口交在內的所有性接觸皆應全程戴保險套。

開業泌尿科醫師顧芳瑜受訪表示，診間觀察每次長假之後，性病就診就會出現一個高峰，不是只有農曆過年，跨年、清明節、聖誕節等假期結束後一到兩週內，性病人數都會激增。

分析最常被診斷的性病，顧芳瑜指出，披衣菌與淋病最常見，因為在尿道都會出現分泌物，病人比較難以忽視就會前來就醫，其中披衣菌分泌物較為透明，淋病分泌物呈白色膿狀，兩者都常伴隨排尿疼痛與不舒服。其他還有菜花，通常是不安全性行為過後越想越害怕來做性病檢查，最後意外發現有菜花。至於梅毒症狀不太典型，通常是第二波甚至更久之後才被診斷。

要如何避免性病上身，顧芳瑜強調，所有的性接觸都一定要做好防護措施，除了在一般性交時要戴保險套，很多人會忽略「口交」也是一種性接觸，也必須要戴套，反過來說，如果口交不想戴套乾脆不要口交，才會是完整防護。

顧芳瑜分享就曾收治過一名30多歲金融業主管，他和網友約炮時插入性行為都有戴套，但是過程中有稍微忍不住，拿掉套子請網友口交，「短短30秒的過程就讓他得了淋病」。

顧芳瑜強調，性行為活躍者應維持良好防護習慣，尤其參與開放性或非單一伴侶性行為者，更應提高警覺。除了注意安全性行為，HPV疫苗與預防性投藥是目前具科學實證的有效防治方式，可大幅降低感染與傳播風險。

根據疾病管制署最新疫情監測，國內性傳染病包含愛滋病毒感染、淋病疫情均持續下降，僅有梅毒疫情持續上升，且年輕族群感染梅毒更是連續4年攀升。

為加強相關防治，疾管署去年7月起推動24歲以下年輕族群免費梅毒快篩，5個月來共有2,157人次接受篩檢，並揪出42名陽性個案，當中不乏在學學生；今年起會擴大辦理，提供服務醫療院所增至79家，預計可提供10,000人次篩檢，及早診斷避免繼續傳染等問題。

疾管署呼籲，性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢。疾管署已建置「性傳染病衛教資源（https://gov.tw/5nq）」、宣導應用專區（https://gov.tw/3Lp）及「性傳染病匿名諮詢與篩檢（http://gov.tw/22y）」專區，陪您一起守護健康。