年節心血管急診量暴增　醫曝「4大變因疊加」：血栓風險常被忽略

▲年節是「血栓事件高峰期」。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

每逢年節，醫院的心血管相關急診量都會明顯增加。醫師指出，年節多重風險疊加，讓潛藏的心血管問題浮上檯面，提醒民眾「4大心血管自保守則」，包含避免久坐、多攝取水分、注意飲食與作息等降低風險。

開業心臟科醫師姜洪霆說明，年節期間常同時出現4個關鍵變因，天氣變冷、飲食變重、活動量下降以及作息節奏大幅改變，這些因素單獨存在或許影響有限，一旦疊加，就會讓血管長時間處於高壓狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜洪霆指出，尤其低溫會使血管收縮、血壓上升，若再搭配高油、高鹽飲食，血液黏稠度增加，血管負擔自然加重。對原本就有三高或心血管風險的人來說，年節就成了最危險的時段。

除了心肌梗塞與中風，另一個常被忽略的風險則是「血栓事件」。姜洪霆說，包含長時間返鄉塞車、搭車、打牌、追聚，一坐就是好幾小時，加上水份攝取不足，血液容易變得黏稠，影響下肢循環。「不少人以為血栓只發生在住院或久病臥床的人身上，但其實年節久坐族群，也正落在高風險區間。」

姜洪霆分享，臨床上，年節期間出現心血管或血栓事件的患者，往往集中在以下族群：

1.三高族群：高血壓、高血糖、高血脂

2.40歲以上中壯年

3.長時間久坐、活動量偏低者

4.肥胖、抽菸者

5.有心血管疾病或中風家族史者

姜洪霆提醒，即使平時沒有明顯症狀，年節生活形態一旦失衡，就可能成為壓垮血管的最後一根稻草。所以當下肢緊繃腫脹感、偶發胸悶心悸、比平時更容易疲倦頭暈、活動後恢復速度明顯變慢，這些都可能是血液循環或心血管負擔增加的訊號，若自己或身邊的人察覺這些警訊，應特別提高警覺。

面對年節生活難以避免的變動，姜洪霆建議掌握四大原則，降低風險：

第一守則：久坐一定要「定時動」

每30～60分鐘起身活動，伸展下肢、走動，幫助血液回流。

第二守則：水份攝取不能少

應避免只喝含糖飲料或酒精，白開水是維持血液流動的關鍵。

第三守則：飲食別讓血管「雪上加霜」

油膩、高鹽、高糖同時出現，會加速血管負擔，建議適度分流。

第四守則：睡眠與作息要有基本穩定度

連續熬夜會讓血壓與心跳波動更大，是年節常見卻為顯得習慣。