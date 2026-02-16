過年聚餐不怕三高！彰化推免費營養諮詢　教你聰明吃

▲彰化縣衛生局推出免費營養諮詢。（圖／AI示意圖／記者游瓊華製圖）

記者唐詠絮／彰化報導

年節將至家庭聚餐，美食當前總讓人難以抗拒，但大餐過後，也常擔心血糖、血壓、血脂悄悄超標，為了讓民眾在享受聚餐樂趣的同時，也能照顧好自己的健康，彰化縣衛生局近期推出 「免費營養諮詢服務」，由專業營養師親自傳授外食與聚餐的「聰明吃法」，讓有三高顧慮的民眾，也能安心參與聚會，輕鬆享用美食。

彰化衛生局該項服務主要針對年滿20歲的彰化縣民，尤其適合已有高血糖、高血壓、高血脂等慢性病的民眾。營養師將以生活化、輕鬆的方式，分享實用技巧，包括：

點餐秘訣：如何選擇較健康的菜色，避免隱藏的地雷食物。

份量控制：聚餐時如何拿捏分量，不過量也不掃興。

美味調整：少油、少鹽卻一樣有滋味的料理小撇步。

飲品提醒：解析酒精與含糖飲料對健康的影響，幫助做出更明智的選擇。

衛生局指出，民眾只需掃描活動QR Code，即可進入線上報名系統，選擇方便的時間與地點。縣內全27家衛生所皆同步提供這項服務，讓縣民在住家附近就能獲得專業協助。透過與營養師面對面諮詢、實際案例討論，將健康觀念自然融入日常生活，讓外食族與聚餐愛好者，在熱鬧的場合中也能吃得滿足又無負擔。

健康與美食不必二選一，關鍵在「學會怎麼吃」

彰化縣衛生局強調，照顧三高不代表必須放棄美食，而是學習 「怎麼吃更好」 。這項服務目標在幫助民眾建立正確的外食與聚餐飲食觀念，逐步降低慢性病帶來的健康風險，讓每一次歡聚時刻，都能成為真正開心又安心的回憶。