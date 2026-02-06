老花、白內障差在哪？醫師解析視力老化　一次處理不必再忍

▲老花與白內障都是水晶體老化，適合採取「一次解決」的方式。（圖／診所提供，下同）

看手機越來越模糊、菜單需要拉遠才看得到、夜間開車時出現眩光，高雄諾貝爾眼科（自由）院長亦是「德國蔡司老花專家」鄭宇庭醫師指出，這些都是現代人最常見的「視力老化警訊」，隨著3C使用量暴增，不少民眾習慣在燈光微弱的環境看手機，導致眼睛長期負擔過重提早老化，使得老花眼不再是「40+」的專利，臨床上甚至已觀察到約35、36歲的年輕族群開始出現初期老花症狀。

鄭宇庭醫師表示:「老花眼是一種隨著年齡增長、每個人都無法避免的生理現象，主因在於眼球內的水晶體逐漸失去彈性，或睫狀肌調節能力下降，導致近距離對焦變得困難，而白內障則是水晶體因老化而產生混濁，透明度下降，就像原本清澈的玻璃窗變成霧化玻璃，會讓遠近視力都一併模糊，兩者都是視力老化的表現，臨床上幾乎所有白內障患者都同時合併老花眼」，並提醒，若已出現畏光、視力模糊、影響日常生活等情況，應及早由專業眼科醫師檢查評估，避免讓視力問題持續惡化。

▲鄭醫師提醒，老花與白內障都與水晶體老化密切相關，若兩者同時存在，更適合採取「一次解決」的方式。

鄭宇庭醫師也談到，許多人依舊抱持「老花只能忍耐」、「白內障要等成熟才手術」等舊觀念，但這兩種想法在現代眼科已不再適用，現在醫療科技能在視力開始影響生活品質的時候就介入治療，無論是老花不斷加深、或白內障造成光線散射，都能透過安全成熟的技術改善。有些50+上班族、照顧孫子的長輩，因為視力模糊而降低生活便利度，卻常誤以為「換眼鏡就好」，直到閱讀報紙、化妝、騎車時感到吃力，才驚覺問題比想像更嚴重，鄭醫師提醒，老花與白內障都與水晶體老化密切相關，若兩者同時存在，更適合採取「一次解決」的方式，以免拖延視力退化，錯過最佳治療時機。

針對不少病患關心的「人工水晶體到底有哪些選擇？該怎麼挑才適合自己？」鄭宇庭醫師表示，現代白內障手術早已不只是把混濁水晶體換掉，而是重新規劃視力品質的時刻，尤其是同時有老花困擾的族群，更需要審慎評估人工水晶體的種類與功能，鄭醫師說明，目前臨床常見的人工水晶體包括以遠距離清晰為主的單焦點人工水晶體、遠中距離清晰的長焦段人工水晶體，以及能同時涵蓋遠、中、近距離的三焦點人工水晶體，各有適合的族群，並非單一選項就適用所有人。

▲鄭宇庭醫師說明不同人工水晶體該怎麼選擇才適合自己。（圖／白內障人工水晶體自我評估：多焦點與延焦段適合我嗎？ 鄭宇庭醫師文章）

鄭宇庭醫師進一步指出，人工水晶體的選擇必須回到患者的生活型態來評估，例如是否經常夜間開車、長時間使用電腦或手機、閱讀需求高不高，以及對老花眼鏡的依賴程度，都會影響選擇方式，單焦點人工水晶體最大的優點在於視覺銳利度高，夜間視力表現穩定，對於經常開車、重視夜間清晰度的族群相對友善，這類水晶體對眼球條件要求較低，遠距離視野清楚，但中、近距離仍需搭配眼鏡，較適合預算考量明確、或生活型態單純的患者。

長焦段人工水晶體主要是遠至中距離都能看清楚，對眼球健康條件有要求，適合日常需要看電腦、滑手機的族群，近距離還是需要佩戴老花眼鏡，有些許夜間光暈但大部分人可以適應。至於希望在日常生活中大幅降低對眼鏡依賴的族群，三焦點人工水晶體則提供遠、中、近距離較完整的視覺覆蓋，無論閱讀、使用3C或外出活動都相對便利，不過，醫師也提醒，此類水晶體對眼球條件與夜間光線適應能力要求較高，術前評估與充分溝通尤為重要。

▲鄭宇庭醫師提醒白內障手術除了仰賴醫師技術，選擇具德國原廠認證的白內障設備認證中心也很重要。

鄭醫師也特別提醒，想一併解決白內障與老花問題，除了水晶體本身的選擇外，手術醫師的經驗與院所設備同樣重要，白內障手術除了仰賴醫師技術，選擇具德國原廠認證的白內障設備認證中心也很重要，使用的設備達到了國際級標準並具有多項優勢，能提升手術的精準度與安全性。

1. 精細顯微鏡與清晰視野：手術中採用極為精細的顯微鏡，全景、高解析的光學設備有助為醫師提供清晰的手術視野，正確置放人工水晶體。

2. 穩定手術環境：透過微創超音波技術配合特殊的液體穩壓技術，確保手術操作環境的高度穩定性。

3. AI智能輔助：原廠設備導入德國AI全智能晶體導航系統，智能中心定位跟散光軸導航，能夠標準化並導引手術的關鍵步驟，精準改善老花、白內障等視力問題，提升術後視力品質。

選擇有原廠認證的中心，等同於獲得了第三方認證，證明該院使用的設備符合一定水準以上的高規格標準，民眾在諮詢時，可主動詢問診所是否具備此類認證，例如德國蔡司的白內障設備中心認證，確保自身接受的是兼具先進技術與安全標準的手術服務。

▲鄭宇庭醫師認為視力是陪伴生活很重要的能力，有狀況都要及早就醫。



視力是陪伴一生的能力，鄭醫師強調，一旦模糊已影響生活，就應該評估是否要醫療介入，不需要抱著「還可以忍」的心態，現代醫療已能讓老花與白內障用更智慧、更安全的方式一次處理，老花、白內障困擾的民眾重新享有自然、清晰、舒適的視界。

