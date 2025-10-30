機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

▲衛福部長石崇良出席立院衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情。衛福部長石崇良今（30）日受訪表示，會配合關務署強化邊境管理，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區入境班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄攜帶行李。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

石崇良會前受訪被問及因應非洲豬瘟相關邊境與市場稽查，石崇良說，食藥署一直有針對攤商、超市等進行市場肉品稽查，今年至10月底為止已查核超過3.5萬家次，都沒有查獲來自非洲豬瘟疫區且有疫病傳播風險的產品，在台中發現有非洲豬瘟疫情之後，已經要求各衛生局加強加強嚴查中國大陸、東南亞商店，且於本週起再增加查核的家次。

至於邊境部分，根據現行規範，攜帶食品或相關產品供自用，價值在一千美元以下，且重量在六公斤以內者可辦理免驗。不過在機場入境也依照非洲豬瘟疫情風險區分為「紅綠線」兩種通道，低風險國家入境者領取識別卡，可以直接走綠色通道，能節省約10至15分鐘的檢疫時間。

石崇良表示，過去邊境攜帶或者輸入的物品經過查核，包含X光掃描與直接開箱稽核，由關務署執行，目前針對X光掃描擴大執行，不管是否非洲豬瘟疫區入境一律都同等查核，強化邊境的管理。