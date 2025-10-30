ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

▲▼衛福部長石崇良出席立院衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良出席立院衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情。衛福部長石崇良今（30）日受訪表示，會配合關務署強化邊境管理，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區入境班機，一律同等進行查核，擴大執行X光掃瞄攜帶行李。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良會前受訪被問及因應非洲豬瘟相關邊境與市場稽查，石崇良說，食藥署一直有針對攤商、超市等進行市場肉品稽查，今年至10月底為止已查核超過3.5萬家次，都沒有查獲來自非洲豬瘟疫區且有疫病傳播風險的產品，在台中發現有非洲豬瘟疫情之後，已經要求各衛生局加強加強嚴查中國大陸、東南亞商店，且於本週起再增加查核的家次。

至於邊境部分，根據現行規範，攜帶食品或相關產品供自用，價值在一千美元以下，且重量在六公斤以內者可辦理免驗。不過在機場入境也依照非洲豬瘟疫情風險區分為「紅綠線」兩種通道，低風險國家入境者領取識別卡，可以直接走綠色通道，能節省約10至15分鐘的檢疫時間。

石崇良表示，過去邊境攜帶或者輸入的物品經過查核，包含X光掃描與直接開箱稽核，由關務署執行，目前針對X光掃描擴大執行，不管是否非洲豬瘟疫區入境一律都同等查核，強化邊境的管理。

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

關鍵字： 非洲豬瘟 衛福部 石崇良 防疫 台中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救回險遭放棄的胎兒超過300個　陳持平無悔的「辛德勒」之路

從《天堂》追到AI世代　 柯志鴻鑽研「成癮」20年領先國際

晚上睡不好、白天腦袋昏恐陷「惡性循環」　專家揭助眠關鍵營養素

體重上升別怪喝水多　醫教分辨胖還是水腫

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

Joeman減掉30公斤　醫解析4關鍵：吃比運動更重要

懷孕可請「3種假」安心養胎　醫：準爸爸也應善用

好多人咳嗽生病！　醫揭「3大病毒」

坣娜胰臟癌逝「恐怖癌王7成無症狀」　醫揭唯一早期警訊

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警「3類食物」

讀者迴響

回到最上面