假日急症中心人力「基層優先」　石崇良：醫院不用鼓勵人員加入

▲衛福部長石崇良出席花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害-醫療界賑災募款分享記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部11月2日起試辦「假日急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，但有醫師認為該措施根本無法解決問題，上路前就已經出現亂象，包含醫院內部鼓勵醫師與醫護人員下班時間去上這個班等，奇怪案例。衛福部長石崇良今（17）日回應，UCC人力會以基層為優先，醫院端不可以強迫、也不用額外鼓勵人員參與。

衛福部仿效日本推「假日急症中心（UCC）」，根據健保署最新規劃，目前六都已經有14個地點申請，規劃只有週日與國定假日開診，看診時間從上午8點到凌晨12點，包含發燒、簡單傷口等5類非重症仍很急需診斷、處理的患者，可以先到UCC就醫處置，不用到大醫院耗時等待，部分負擔花費最多可省下600元；經過分流收治讓急診人力真正可以用在急重病患。

醫師姜冠宇指出，「假日急症中心」無法解決根本問題，且奇怪的案例還不少，醫院內部鼓勵醫師與醫護人員下班時間去上這個班，甚至還有些中階主管異想天開，想把急症中心的病人轉到自己醫院住院，即便這些病房並非假日急症中心的分院或院區，他忍不住嘆道，「現在是匆匆忙忙連滾帶爬」。

石崇良今日出席醫師公會活動受訪表示，急診壅塞問題背後原因很多，確實不是單一的方法就可以解決，UCC 只是其中的一個措施，這個措施最重要的是希望能夠結合社區的資源，特別是基層人力，所以UCC提供服務醫護人員也是以基層優先，包含診所等社區醫護人員優先。

石崇良說，UCC僅有假日開診，一天兩班一個月頂多八個班，班次不多，但是重點是必須要遵守勞基法相關規範，不可以連續上班等；醫院醫護要出來支援沒有限制不行，但是仍是基層優先，且禁止醫院用任何「強迫」方式要人員參與，也不需要再額外去「鼓勵」，如果發現相關問題，將不核准該醫院執行本計畫。