病程十多年、屢次輕生急診常客　重鬱症患者靠新療法「重啟人生」

不到30歲的小芳（化名），外表甜美，卻自高中起深受重鬱症折磨。多年來她不僅是精神科與急診室的常客，甚至多次因自殺企圖險些喪命，家人長期承受沉重照護壓力。「她過去多次以極高風險的方式企圖結束生命，家人幾乎時時處在高度緊繃的狀態，唯恐一個疏忽就釀成無法挽回的後果。」中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全醫師回憶。

過去十多年，小芳在憂鬱與復發間反覆掙扎，每隔幾個月就得送醫，學業、感情皆受到嚴重衝擊。憂鬱症帶來的不只是情緒低落，更讓患者整個生活功能全面崩解。直到去年接受新型速效抗憂鬱療法，她的病情才逐漸穩定，從最初的「幾個月就發病一次」，延長到能平穩生活一年以上。她順利完成大學學業，找到工作，也開始經營感情。朱柏全醫師直言：「對病人來說，這是重啟人生的契機；對長年守在身邊的家屬而言，更是一種久違的鬆口氣，像是全家人都一起重生。」

朱柏全醫師解釋，「重鬱症」其實就是我們俗稱的「憂鬱症」，並不是另一種疾病。過去因翻譯被稱為「重鬱症」，但「重」這個字往往讓患者與家屬誤以為病情特別嚴重、難以治癒，進一步加深心理負擔。臨床上醫師多以「憂鬱症」稱呼，更能幫助社會理解這是一種可以治療、能逐步控制的疾病，而不是無可救藥的絕症。

傳統藥物見效慢 急性期患者最怕等不到救命的機會

憂鬱症是一種反覆發作的疾病，患者在急性期時不僅情緒極度低落、無望感強烈，還可能同時伴隨自殺意念，風險極高。根據研究，憂鬱症患者在出院後一年內，自殺風險比一般人高出八倍以上，顯示病程初期與急性期正是最危險的階段。

然而傳統口服抗憂鬱藥往往需要兩週甚至更久才逐漸見效，讓許多患者與家屬陷入「等不到療效卻隨時可能失去生命」的困境。朱柏全醫師指出，有些病人剛發作一兩天就可能自殺，家人就算盯著也可能在短短幾分鐘的空檔發生意外。「我們都遇過患者趁家人去洗澡的15分鐘內結束生命，這就是急性期最讓人害怕的地方。」他坦言，這也是過去臨床上最大的挑戰。

此外，社會對精神疾病的汙名也讓許多患者裹足不前。擔心被貼上「神經病」標籤，不少人寧願隱忍不願就醫，或在治療途中因藥效等待過久而放棄，錯失穩定病情的關鍵時機。這些長期存在的就醫阻礙與社會誤解，使急性期患者成為最需要幫助、卻最容易被忽略的一群。

新療法縮短等待 為高風險患者即時帶來希望

近年來，國際與台灣均已核准速效抗憂鬱治療，成為突破性選擇。不同於傳統藥物必須等待數週，新療法透過作用於大腦的麩氨酸神經傳導路徑，最快一天內即可改善情緒並降低自殺風險。朱柏全醫師強調：「一天和兩週，對急性期病人來說就是天壤之別。因為這段等待時間，可能決定他們是否還能活下去。」

在朱柏全醫師的臨床經驗中，不少患者經過完整療程後，復發頻率明顯下降，對生活與人際的掌握度大幅提升。對長期在病痛中掙扎的患者而言，這不僅是「藥效快」，更是「讓人看見希望」。

▲中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全醫師。



陪伴患者的同時 別忘了守護自己

朱柏全醫師提醒，憂鬱症不僅影響患者，也可能拖垮照顧者。長期陪伴下，家人往往身心俱疲，甚至自己也出現憂鬱傾向。「照顧病人很重要，但不要忽視自己的健康。必要時也應尋求專業協助，否則一家人都被拖下去。」他同時提醒，憂鬱症存在遺傳傾向，家屬若長期承受壓力，也可能增加發病風險。

專家一致呼籲，憂鬱症絕非無藥可醫，關鍵在於患者願意尋求治療，社會則應給予理解與支持。若能早期辨識、及時介入，結合藥物與心理治療，大部分患者都能逐步恢復生活，重拾希望與未來。