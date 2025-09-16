8歲女童脖子長年流膿發臭　醫揪「鰓裂囊腫」：胚胎遺留病灶

▲醫師提醒，孩童身上有不明傷口，一定要盡快就醫。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

一名8歲女童自小右側頸部就有一個小洞，偶爾流出分泌物，家長原以為只是單純皮膚膿包，僅帶孩子至一般診所治療，卻未見改善。近日分泌物轉為黃濁並散發惡臭，伴隨疼痛，緊急就醫才確診為「第二對鰓裂囊腫」，醫療團隊隨即安排住院手術，成功切除病灶。

萬芳醫院小兒外科主任黃振盛指出，「鰓裂囊腫」是胚胎發育過程中鰓裂組織未完全退化所致，其中以第二對鰓裂最為常見，佔比高達95%，此類疾病多出現在頸部側邊，尤其是胸鎖乳突肌前緣，臨床上常見皮膚表面出現小洞，平時流出透明黏液，若感染則會產生黃白色膿汁並伴隨腫脹疼痛。

黃振盛說，由於嬰幼兒期症狀不明顯，往往要到學齡期因反覆感染或分泌物異常，才被家長察覺，若未及時治療，可能導致反覆發炎，甚至在成年後發生惡性變化。

該名女童的囊腫達11×9×35毫米，走向長度超過5公分。黃振盛說明，團隊採用「階梯式切除法」，依照囊腫路徑分段切開並逐步清除，以確保完整切除，同時縮短傷口長度，減少疤痕，若僅用單一大切口，雖操作較快，卻不易徹底移除深層病灶，增加復發風險，且可能留下明顯疤痕。

黃振盛提醒，許多家長容易將鰓裂囊腫誤認為皮膚膿包或淋巴腫大，延誤就醫，單靠抗生素僅能暫時壓制發炎，無法根治，若發現孩子頸部側邊固定位置反覆腫脹，並伴隨分泌物，應及早就醫，以免反覆感染，影響外觀與生活品質。