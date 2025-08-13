登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣　想吃只能飛新加坡

▲珍寶海鮮「招牌辣椒螃蟹」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以後想吃就要飛新加坡了！登台已有7年多的「珍寶海鮮」，今日晚間公告信義A8店將於8月31日結束營業，由於這是品牌目前在台灣的唯一一家門市，也正式宣告撤出台灣市場。

▲胡椒螃蟹。（圖／記者黃士原攝）

曾被新加坡旅遊局推薦的10大海鮮餐廳之首的「珍寶海鮮」，2017年12月登台，除了招牌的辣椒螃蟹和胡椒螃蟹外，還提供多種口味的螃蟹料理，以及10大新加坡名菜，例如麥片蝦、娘惹炸尼羅紅、摩卡排骨等，讓大家不用到新加坡就能品嚐到道地美味。2018年曾開出台中店，但已於2021年熄燈。

▲娘惹炸尼羅紅。（圖／記者黃士原攝）

目前珍寶海鮮在台灣僅有信義A8店，不過業者今日晚間公告，該店將於8月31日結束營業，同時也提醒民眾，如有未使用的優惠券或Ocard點數，請於最後營業日前使用完畢。消息傳出，不少網友留言表達不捨，有人說「以後只能去新加坡吃了」、「太傷心了，超級喜歡椒鹽沙公」、「太可惜了，我的美好回憶」。

▲輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業。（圖／取自拾七石頭火鍋臉書）

另外，輕井澤集團旗下擁有多個餐飲品牌，其中拾七石頭火鍋因價格親民，受到許多民眾喜愛。不過業者日前公告，因營運考量，全台3家分店（台中永春店、台中昌平店與高雄中山店）只營業到8月31日。消息傳出，眾多粉絲感到錯愕，直呼「晴天霹靂」、「怎麼那麼突然」、「以後休假沒地方吃飯了」。

拾七石頭火鍋店內提供個人石頭火鍋、麻辣火鍋、和風火鍋以及壽喜燒，價格相當平價，最便宜275元就能享用，多數套餐介於300元至500元，最貴為758元的雪花牛肉雙份壽喜燒鍋，擁有許多忠實顧客。