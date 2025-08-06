沈玉琳確診血癌！送醫多器官衰竭　醫：白血球數量飆到10幾萬

▲有消息人士證實，沈玉琳罹患血癌。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

記者趙于婷／台北報導

有消息人士證實，沈玉琳罹患血癌，且送醫時多重器官衰竭，另據傳他罹患的是「急性骨髓性白血病」。醫師表示，白血病的存活率相當複雜，預後不好的，一定要提早做骨髓移植，如果白血球數量飆到10幾萬，常見在基因突變或染色體變化，推測沈玉琳白血球數量飆很高，才導致各種器官衰竭。

台大醫院內科部血液科醫師、中華民國血液及骨髓移植學會理事蔡承宏受訪時說明，白血球存活率要依據病人剛開始白血球的數目、基因型、染色體變化去看風險程度，所以存活率相差很多，如果是好的預後，存活率有機會到70%，危險的就是要提早做移植。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在白血病治療上，蔡承宏表示，除了化療，如果有特殊基因突變，健保有給付特殊標靶藥物，如果是年長者或是心、肺、肝臟功能不全，健保也有給付其他藥物，治療效果臨床評估都不錯，不過要看身體狀況分強度治療。

另外，沈玉琳送醫時，有多重器官衰竭問題。蔡承宏指出，正常人的白血球是4000~10000個，如果到10萬以上就很糟糕，會出現「血球大塞車」，如果塞在心臟就是心肌梗塞，如果卡在肺部，血氧就會不好，換氣會出現問題，肝功能也會受傷。

他也透露，如果白血球飆到10萬以上，常見在基因突變或染色體變化，才會有白血球飆到10幾萬的狀況，沈玉琳應該是白血球很高，才導致各種器官受傷。

至於為何先前會傳出是「猛爆性肝炎」？他解釋，主要是很突然的肝功能大幅異常，以往大家熟知的是，B肝會導致猛爆性肝炎，而沈玉琳之前好好的，可能突然有黃疸等異常去就醫，很快就發現肝功能異常，第一時間可能就以猛爆性肝炎去講，但其實他是白血球太高的關係。

而在後續治療方面，他坦言，這很取決基因型態，治療指引分成好中壞，好的就是好好做完化療，有一半機會可以根治，中度如果有捐贈者，可以考慮移植，如果沒有移植，目前是有藥物可以治療，但也要看他的狀況去評估，不過他有這樣的表現，就是白血球飆很高，存活率要用臨床表現、染色體基因去評估，後續可能就要做造血幹細胞移植。