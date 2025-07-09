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衛福部指「土城殺妻案」無保飭回待商榷　將開會研議致命危險清單

▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲土城謝男殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市土城46歲謝姓男子違反保護令遭捕，在檢方無保飭回後開車衝撞、刺殺妻子和小姨子震驚社會，也引發保護令無用等議論。衛福部保護司司長張秀鴛今（9）日表示，下週一將跨部會會議討論本案，初步審視社工檢警在各個處理環節皆有達成，僅有「無保飭回」部分還要了解，將研擬「致命危險清單」提供檢察官，做為評估是否羈押參考。

張秀鴛今日受訪證實，衛福部、司法警政、內政部等中央單位每三個月召開家暴性侵害推動小組，下週一將請新北網絡報告本案，再來檢視相關制度、環節是否有可以調整之處。

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張秀鴛說明，目前掌握整起案件，第一線處理警方已有警覺加害人危險、暴力傾向，移送地檢署，加害人無保飭回後，檢察官有依照流程通知警察機關與家防中心，被害人知曉情況，社工也與其討論相關安全計劃，從從法院審理保護令結束到回到家，走哪一條路都有安排，然而卻在兩姐妹再出門時發生狀況。

張秀鴛說，審視整起不幸事件，包含檢警、社工處理、法院核發保護令各方面，速度也都相當的快，可以精進空間不大，唯一遺憾之處就是加害人被逮捕後沒有羈押或責付條件。也因此，希望從過去案件搜集可能危險因子，訂出「致命危險清單」，提供警方、檢察官到法官評估是否可以交保的參考，讓保護程度再拉高。

張秀鴛直言，保護令確實不是萬靈丹，僅是一紙法律命令，若加害人執意違法，仍難完全避免悲劇，所以整體保護網絡從警察、社工、檢察官到法院每一環節都必須保持警覺，共同預防危險行為發生。而國內一年開出兩萬多件保護令，實務面來看約有8成有發揮保護效果，希望外界不要因為另2成未達保護功能，就懷疑整體的保護作用。

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關鍵字： 家暴 新北 保護令 犯罪 社會

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