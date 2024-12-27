【廣編】無痕胃拉提引領內視鏡減重革命　有效控制血壓及血脂效果顯著

▲由左至右為臺安醫院體重管理中心兼消化醫療中心鄭以勤主任、嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心周莒光主任、個案謝先生。

圖、文／波士頓科技提供

根據國民健康署最新統計，台灣成人過重與肥胖率已高達50.8%。但肥胖除了影響日常生活，還會顯著增加多種健康風險。臺安醫院體重管理中心兼消化醫療中心鄭以勤主任說明目前常見減重方式包含飲食、運動、藥物或是減重手術。而減重手術是目前用來治療肥胖及相關併發症的一種方法。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心周莒光主任分享近年來，內視鏡減重手術技術快速發展，其中內視鏡袖狀胃成形術，簡稱「無痕胃拉提」成為患者的新選擇。此術式採用胃鏡結合微創內視鏡技術，以縫合縮小胃部容量70%達到減重效果，具有恢復期短、手術風險低、無體表傷等優勢。適合以下族群：藥物治療效果不佳或反覆復胖者、輕度肥胖合併代謝疾病者（BMI 27以上），以及希望避免或不適合外科手術的中重度肥胖患者。

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根據臨床證實，患者術後十年的總體重可平均減輕15%至20%。無痕胃拉提對於肥胖引起之第二型糖尿病、高血壓、胃食道逆流與睡眠呼吸中止症等，有良好的緩解治療效果，且術後風險低於1%，充分展現此術式的安全性和長期效果。最後，周莒光主任也提醒，肥胖的治療需要多方面配合，不單只是依靠醫師的手術或是藥物來維持，患者也必須在治療期間配合營養師及運動治療師給予的飲食、運動計畫，養成習慣，才能維持不易復胖的健康生活型態！