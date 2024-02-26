健保砍藥價！藥師曝「已有藥廠準備停產」　半年後恐再爆缺藥潮

▲藥師估計半年內恐再發生缺藥潮。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

健保署在2月22日公布113年藥價調整結果，總計調整14000項藥價，共55.3億元，算是歷年來砍幅最少，但仍埋下缺藥未爆彈！中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今受訪時透露，近期已經有藥廠反應部分藥物要準備停產，預估缺藥潮恐會在半年後會再度爆發。

黃金舜表示，假設一款老藥有5家廠商，合價都是10塊，但到了醫院採購，又會再被議價，到時候可能變6塊，健保之後會依照廠商給醫院的價錢，認為有還有4塊的空間，明年就會依循這樣的遊戲規則再砍藥價，現在健保署認為已經達到地板價，如果一顆2塊，但廠商跟醫院議價可能又只拿到8毛錢，剩下1塊多被醫院拿走，廠商就完全沒有利潤。

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不過針對廠商利潤問題，健保署有說過廠商認為沒有利潤可以申覆。但黃金舜坦言，台灣廠商申覆需要提供分析成本，且台灣藥廠超過專利期的學名藥種類相當多，第一項講了，就會知道第二項的成本，所以國內廠商根本不想申覆，因為利潤不高，也不想冒風險，所以可能就會乾脆不做了。

另外，他也強調，砍藥價不會立即性反應，但經過6個月到1年，後續問題就會出現，最近已經有廠商反應有些藥準備要停產，該廠的13項慢性病用藥中，有9項規劃停止生產，預計半年後就會出現缺藥潮。

針對缺藥隱憂，黃金舜建議，政府端應該眼光要看長遠一點，不能發生了才要到處鋪貨，地板價部分應該由健保署統一採購，至少保障可以一直生產，不要等到缺藥發生，到時候根本會措手不及。