指示藥品取消健保給付！昨日會議達初步共識：3類、15項優先排除

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

111年度藥價占健保總額2300億，其中有20億是指示藥。為達成指示藥品退出給付，健保署盤點並整理必要清單，昨日召開首次專家會議，優先盤點3類指示藥品退出健保，包括同時具處方與指示藥身份的「雙證」藥品，以及臨床上用藥稀少，或未生產等3類藥品，初步盤點有15項藥品擬不再由健保給付。

指示藥品並不在《健保法》給付範圍，但健保開辦27年來仍未脫鉤，目前國內健保給付的指示用藥有800多項，占健保比率相當高，110年度有28.7，111年度有27.3%。

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衛福部健保會日前討論「113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，同時檢討指示藥品給付，健保署副署長蔡淑鈴表示，今年會做總盤點，進一步討論是否符合臨床需求，也會和食藥署討論指示藥和處方藥的雙重藥證認定，減少不必要給付，也會討論修法，最後認定的指示用藥才會納入健保給付。

蔡淑鈴今（7）日接受聯訪時表示，昨日已邀請醫藥界召開首次會議，發現在藥品清單中，有不少同成份、同劑型藥品「既是處方藥也是指示藥」，雖然雙證身份在優先移除範圍，但部分醫師反應近日臨床缺藥，移除指示藥恐讓無藥可開，需要進一步釐清，因此會優先盤點臨床用量較少、不確定是否繼續生產的藥品，重新檢討臨床需求。

據了解，昨日會議針對不給付指示藥的初步共識為消化酵素、維生素或具保健食品成分品項，如鳳梨酵素、維生素B群等，健保署也將發函給各醫學會，針對年用量5000顆以下的指示藥錠，1000條以下的藥膏與低於1000瓶的眼藥水，就是否繼續保留健保給付提供意見。