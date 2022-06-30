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110年死亡大增1.1萬人！　衛福部曝原因：與「這2件事」有關

▲▼衛生福利部公布「110年國人死因統計」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部指出，110年死亡人數共計18萬4172人，較109年增加1萬1105人，增幅達6.4%，死亡年齡中位數為77歲，以死亡人數除以年中人口數，死亡率為每10萬人口784.8人，較去年上升6.5%。衛福部統計處說明死亡人數大幅上升原因，主要與人口老化和低溫有關。

統計處表示，110年增幅主要受到人口老化影響，65歲以上增加1萬280人；80歲以上增加6215人，且去年1月有9日為10度以下低溫，當時造成1808人死亡，導致110年死亡人數較109年增加萬餘人，這也是首次死亡率及標準化率同時增加。另受COVID-19疫情影響死亡為896人（包含國人國外死亡57人）。

統計處提到，110年死亡人口主要分布在65歲以上，死亡剩數增加1萬0280人，占比93%，其中80歲以上增加6215人，占比56%。近5年65歲以上人口每年約增加16至17萬人，受該年齡層人口快速增加，死亡人數也隨之上升。

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▲▼衛福部公布「110年國人死因統計」及死亡人數增幅原因。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布110年國人死亡人數增幅原因。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布「110年國人死因統計」及死亡人數增幅原因。（圖／衛福部提供）

不過，統計處長劉訓蓉副處長表示，若剔除人口規模因素後的死亡率觀察，105-109年65歲以上每十萬人口死亡率呈逐年下降趨勢，其中109年因新冠肺炎防疫措施致使社會減少接觸，死亡率為歷年最低，110年雖微幅增加，仍為歷年次低。而新冠肺炎死因在十大死因排名佔第19名，台灣109年至今超額死亡均為負數，目前全球只有我國與紐西蘭維持在負數。

另外，若就年齡別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25-44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名，都與去年無異。

▲▼衛福部公布「110年國人死因統計」及死亡人數增幅原因。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布110年國人死亡人數增幅原因。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部公布「110年國人死因統計」及死亡人數增幅原因。（圖／衛福部提供）

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關鍵字： 十大死因

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