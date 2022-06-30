十大死因「癌症」連40年居冠　去年奪5.1萬條命創新高！

▲衛生福利部公布「110年國人死因統計」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部統計處今（30）日公佈110年國人死因統計結果，其中「惡性腫瘤、心臟疾病和肺炎」位居前三名，癌症更蟬聯40年冠軍，去年奪走5萬1565條人命，佔所有死亡人數的28%，死亡率與標準化死亡率均有增加。就年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中在55歲以上族群，65歲更較109年增加4.7%。

衛福部指出，110年死亡人數共計18萬4172人，較109年增加1萬1105人，增幅達6.4%，死亡年齡中位數為77歲，以死亡人數除以年中人口數，死亡率為每10萬人口784.8人，較去年上升6.5%。但若以WHO 2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率來看，每十萬人口增加405.5人，增加3.8%。

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統計處表示，110年增幅主要受到人口老化影響，且去年1月有1/3日為低溫，當時造成1808人死亡，導致110年死亡人數較109年增加萬餘人，這也是首次死亡率及標準化率同時增加。

▲▼ 十大死因「癌症」連40年居冠。（圖／衛福部提供）※點圖放大

▲▼ 十大死因「癌症」連40年居冠。（圖／衛福部提供）※點圖放大

110年十大死因排序分別為「癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎病症候群、慢性肝病及肝硬化」。十大死因死亡人數合計14萬1123人，佔總死亡人數76.6%。

衛福部指出，110年十大死因排序與去年相比略有更動，高血壓性疾病排名由第7名升至第6名，事故傷害則降為第7名。去年奪走最多人性命的癌症，前3大死因分別為肺癌、肝癌及腸癌，排序與前年相同，其中肺癌已經連續12年盤據第一名。十大癌症死因順位與109年相同。