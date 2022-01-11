▲產後減重求速效！她撐2週「中毒休克」險喪命，醫：這些方法都危險。（圖／減重示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

快速減重用錯方法，小心性命恐不保！一名35歲女性因生產後體重增加想減重，採行藥物合併嚴格斷食，2週後出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，後因意識模糊由家人送醫，診斷為酮酸中毒併發脫水性休克。醫師提醒，雖然酮酸生成是燃燒脂肪的象徵，但若體內聚積大量酮酸無法排除，就有中毒危機，尤其是自行使用藥物合併這2方法更危險。

收治患者的榮新診所副院長康宏銘表示，酮酸中毒的症狀包括噁心、嘔吐、脫水、呼吸有水果味、發燒、意識模糊、低血壓、休克等。

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過去酮酸中毒常發生於糖尿病患血糖控制不佳，或自行減少胰島素用量，導致體內胰島素量跟不上血糖上升，身體只能燃燒脂肪作為能量來源支持活動所需，以致體內中酮酸過多無法代謝，但近年來也經常發生在減重族上。此外，一般人減少特定食物攝取、大量飲酒、有慢性肝臟疾病等，都有可能導致疾病發生。

▲榮新診所副院長康宏銘醫師。（圖／書田診所提供）

「健康減重應該雙管齊下！」康宏銘說，健康的減重應從飲食及運動著手。飲食上首推均衡飲食，盡量避免精製醣類，但還是要有適量的碳水化合物，並補充足夠的水分；如要拉長飲食間隔，可從溫和的1212間隔飲食或168斷食開始。

間歇性斷食或其他更嚴格的飲食方式，倘同時採行藥物減重，或是本身為糖尿病患者，應在充分的醫療諮詢及監督下執行才安全。運動建議每週至少進行五次，每次30分鐘以上的中強度有氧運動，如慢跑、游泳等，逐漸增加運動的時間和強度，以免運動傷害。

至於體重大幅超標須以藥物輔助減重者，康宏銘提醒應經由醫師評估個人身體狀況，切勿自行購買或調整劑量，特別是慢性病患者，最好與醫師討論後執行，以免體重減輕卻引起其他副作用，倘有合併使用特定飲食方式，也要一併告知，降低併發症風險。