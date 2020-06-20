一口氣確認三例！今年首見日本腦炎「屏東、台南現蹤」2人還在加護病房

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本腦炎現蹤！疾病管制署今（20）日一口氣公布今年首三例確定病例，分別是屏東縣萬丹鄉30多歲男性、南州鄉50多歲男性以及台南市歸仁區40多歲男性，其中兩人情況嚴重還在加護病房救治。疾管署提醒，日本腦炎為蚊媒傳染疾病，應注意防蚊。

以往日本腦炎都在5月份出現，今年遲至6月才有病例被確認，疾管署發言人莊人祥表示，萬丹鄉個案早在5月30日發病，發燒、頭痛、頸部僵硬，意識改變等症狀，醫師也很早警覺於6月4日進行通報，然而第一次採檢並未驗出病毒，在6月中旬進行二次採檢才確認。

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南州鄉個案6月6日發病，陸續有頭暈、嘔吐、步態不穩、發燒、反應遲緩、意識模糊、全身抖動；歸仁區個案則是6月9日發病，出現發燒、頭痛、有意識改變等症狀。這三名個案都有腦膜炎情況，其中以萬丹鄉、歸仁區兩人比較嚴重，還在加護病房救治。

莊人祥說，衛生單位調查3人近期均無旅遊史，平時活動地以居住地及工作地為主，並於居住地周邊分別有豬舍或水稻田等高風險場所，研判於居住地附近感染的可能性較高。衛生單位已前往個案居住地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施。

▲日本腦炎病媒蚊「三斑家蚊」。（圖／疾管署提供）

莊人祥也提到，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

疾管署指出，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾盡量避免在該時段於高風險環境活動。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共3例確定病例，個案居住地分別為屏東縣2例及臺南市1例；2016至2019年全國同期(截至6月19日)確定病例數分別為7、7、18及11例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。