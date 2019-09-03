口臭鴨嗓竟是胃食道逆流　非典型症狀易忽視壓力也是肇因

▲安南醫院消化科醫師吳奕霆表示，胃食道逆流非典型症狀，如不斷清喉嚨（異物感）、氣喘、口臭、鴨嗓等，容易被忽略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



不少人有口臭困擾，解決蛀牙、清潔問題後卻仍未改善，另一個需要考量肇因是胃食道逆流，安南醫院消化科醫師吳奕霆表示，胃食道逆流的盛行率逐年上升，近4分之1的人口有這種困繞擾，其中非典型症狀，如不斷清喉嚨（異物感）、氣喘、口臭、鴨嗓等，容易被忽略，有長期症狀的民眾應就醫找原因治療。



吳奕霆醫師舉案例說明指出，1位李先生其最近一直覺得喉嚨怪怪的，不吃東西的時候一直覺得有個異物梗在喉嚨裡，好像隨時有一口痰卡住的感覺，吃東西時更會覺得吞嚥不是很順，給耳鼻喉科醫師檢查過也沒什麼異常，但這個情況越來越嚴重,，串者擔心得食道癌。



安南醫院消化科吳奕霆醫師簡單詢問病史後，發現其生活習慣良好，不菸不酒不檳榔，只是工作壓力大，所以愛吃宵夜及喝咖啡紓解壓力，體重有逐漸上升的傾向。接受胃鏡檢查後發現是胃食道逆流而致，經過氫離子幫浦阻斷劑（PPI）的治療，加上重新調整飲食生活習慣，以上病症就逐漸消弭了。





吳奕霆醫師表示，台灣胃食道逆流的盛行率正在逐年上升，目前大約在15％至25％左右，也就是將近四分之一的人口有這種困繞，門診中也約是這樣的比例。典型症狀包括胸口灼熱感（火燒心）、嘔酸水（溢赤酸），但其實非典型的症狀更常見到，如胸悶、胸痛、聲音沙啞、喉嚨異物感、吞嚥不順、氣喘、喉嚨痛、長期咳嗽及口臭等。往往因為這些非典型症狀,常被病人誤以為是心臟、肺臟及耳鼻喉的問題，所以才卻始終無法得到有效的診斷及治療。



吳奕霆醫師提到，長期胃食道逆流不治療往往會造成一些比較嚴重的併發症，如食道潰瘍、食道狹窄、巴瑞特氏食道（一種癌前病變），甚至會增加食道癌的風險,不可大意。在診斷胃食道逆流時，大都會開立氫離子幫浦抑制劑（PPI）、黏膜保護劑或腸胃蠕動促進劑來幫助病人，效果都非常地快速顯著有用。



除藥物治療外更重要的是病人生活飲食習慣的調整，才能持久性地減輕甚至根除胃食道逆流。因此吳醫師建議病人平常就應該減少辛辣、酸性、高油質食物、咖啡因（如咖啡，茶葉）及甜食攝取，飲食以少量多餐為主，7分飽就好，飯後避免立即躺下，彎腰及劇烈運動。如夜間症狀比較明顯的病人，睡前3小時內最忌諱吃東西，睡覺時枕頭也建議墊高，平時作息正常避免熬夜，還有最好戒菸戒酒，體重過重者要適當減重，不要穿太緊褲子以免增加腹壓導致症狀更嚴重。



最後，吳奕霆醫師呼籲，有長期胃食道逆流症狀病人，若發現在自行服用藥物或經過飲食習慣調整後卻依然無法得到改善甚至還出現吐血、體重減輕、吞嚥困難現象時，就應該立即就醫接受胃鏡檢查，早期診斷早期治療。