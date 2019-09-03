腸病毒疫情又升溫！單週重症5人、就診逾1.8萬「雙創新高」

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情持續升溫，疾病管制署公布上週確認5例腸病毒重症個案，門急診就診人次上看1.8萬，雙雙創下今年新高紀錄。疾管署表示，適逢開學小朋友互相接觸機會增加，預期未來一個月疫情仍處流行高峰，且會維持至10月才下降，請家長、老師多加注意。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上週腸病毒門急診就診共計18,452人次，較前一週上升10.7%，以中南部縣市上升幅度較為明顯。近四週社區腸病毒檢出型別則以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動；今年累計286例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的5例腸病毒併發重症個案，為北部10個月男嬰、4歲女童、10歲男童、及南部5個月女嬰、2歲男童，其中4人檢出腸病毒71型併發腦炎、1人檢出克沙奇A6型併發急性下肢無力。5人發病日介於8月7日至8月20日，分別陸續出現發燒、嗜睡、嘔吐、心跳加速、肌抽躍、肢體無力及意識改變等症狀就醫並收治住院，經檢驗審查確診為腸病毒併發重症，所幸5人經治療後復原情形良好皆已出院。

過往腸病毒疫情通常在4月到6月份會出現一個流行高峰，暑假期間趨於平緩，9月開學後再有一小波疫情流行。疾管署副署長羅一鈞表示，今年腸病毒疫情在暑假之前並沒有進入高峰，暑假期間處於流行高峰但也算趨緩，不過開學前發現又出現上升趨勢，且單週就診人次、單週重症人數都創雙紀錄。

疾管署統計，今年累計34例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多。呼籲於腸病毒流行期間，民眾應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手。幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。