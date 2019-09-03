吃「糙米飯」最營養？醫提「飲食地雷」：3大族群別吃太多

▲現代人愈來愈注重養生，許多人會選擇以糙米飯代替白米飯。（圖／Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

現代人愈來愈注重養生，許多人會選擇以糙米飯代替白米飯，但其實某部分族群還是適量食用即可。中醫師指出，糙米飯並不是吃愈多愈好，因為粗糙較難消化，因此「腸胃道功能較弱、消化能力有問題、腎臟病患」的人可能會因此感到脹氣不舒服，嚴重可能會有全身倦怠、胸悶、呼吸喘和皮膚發癢等症狀。

中醫師周宗翰指出，糙米和白米的熱量、含水量都差不多，但糙米擁有高纖的高營養價值，維生素、礦物質和膳食纖維都比白米高，糙米也含有多種營養素，包括纖維質、維生素B群、維生素E等。

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糙米所含的營養成分有助鎮定神經、抗壓、提高人體新陳代謝，能穩定血糖、促進腸胃蠕動，預防各種慢性病如高血脂、高血壓、糖尿病等，因此被視為養生食物。但周宗翰說，胚芽米、糙米和麥片太粗糙，消化能力有問題的人（例如胃潰瘍、十二指腸潰瘍）吃五穀雜糧會跟胃腸道物理摩擦，會造成傷口疼痛。

▲醫師提醒，糙米和五穀米較難消化，特定族群要注意食用。（圖／達志／示意圖）

另外，腎病患者則因需限制磷的攝取量，糙米中的磷含量右比白米高，容易影響腎臟代謝，加重腎臟病症。而除了糙米之外，五穀米也是常見的養生選擇。周宗翰說明，五穀米中常見黃豆、紅豆、綠豆等豆類，容易產生氣體，因此易脹氣的人也不宜多吃，糙米飯的口感比白米硬，同樣不利於老人咀嚼，且若平時水喝太少，還會有便秘的情況發生。

周宗翰提醒，建議一開始還是以白米飯為主，加入少量的糙米，依食用後的腸胃狀況來調整糙米份量， 而烹煮糙米飯時可多加一點水，煮成口感較柔軟的糙米飯或糙米粥，以利進食。

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