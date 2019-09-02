鬥嘴才有情趣！這4星座挑人更愛「伴侶孩子氣」...就喜歡這樣寵你



▲有些人覺得情侶間應該鬥嘴、吵吵架才有情趣。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

每個人擇偶都會設條件，例如身高、外表等，有些人喜歡成熟、穩重的人，認為談起戀愛比較有安全感，有些人則喜歡心思單純、甚至有點幼稚的人，覺得一起鬥嘴、吵吵架才有情趣。根據陸媒《第一星座網》分享，這4星座的人喜歡孩子氣的人，他們喜歡這種互動感，也認為從中扶持、成長才最重要。

1.牡羊座

牡羊雖然像長不大的孩子，不過其實他們很喜歡照顧人，更不用說是自己喜歡的人了。此外，他們善良又單純，認為跟成熟的人相處有時候很累，跟幼稚又善良的人能一起鬥嘴，頻率也更對，因此後者更吸引他們。

2.巨蟹座

巨蟹是「自帶母愛」的星座，他們喜歡照顧他人，保護喜歡的人，在12星座中也算比較成熟的星座。而單純幼稚的人最能無條件引發他們的母愛，若要選擇的話，他們會更喜歡有些孩子氣的人。

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▲牡羊座覺得跟幼稚的人相處頻率更對。（圖／達志示意圖）

3.獅子座

獅子霸氣又強勢，不管在任何場合中，都要當最有權利的那個，在感情中也是如此。他們喜歡單純幼稚的人，這樣才能在愛情當主導地位，同時填補他們的滿足感，所以要挑對象，先找能讓自己佔上風的人。

4.摩羯座

摩羯跟人互動時會先築起一道牆。對於第一次認識的人顯得比較冷淡，對很懂人情世故的人更是如此。他們看破紅塵，不喜歡世俗的人，因此單純、幼稚的人更入他們的眼，也更容易讓他們卸下心防。