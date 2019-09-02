「不能喝隔夜茶」但瓶裝茶呢？專家曝關鍵原因！

▲大家都知道不要喝隔夜茶，但市面上的瓶裝茶為什麼可以喝？（圖／食力提供）

文／黃宜稜

無論在家泡茶或是到手搖飲料店買茶飲，你一定都聽過「不要喝隔夜茶」的說法，然而以市售瓶裝茶來看，都是經過茶葉萃取成茶湯後，再經過加工產製而成的隔夜茶，為什麼我們可以放心喝？其實這一切都跟茶葉中所含的單寧酸有關。

單寧酸是一種多酚類物質，當茶葉浸泡熱水後便會不斷地釋放中單寧酸，而單寧酸會造成蛋白質凝固，與胃酸結合沈澱在胃部，會阻礙鐵質的吸收、容易傷害胃粘膜，加上茶葉若是浸泡過久也會因為單寧酸、咖啡因等物質含量過多，導致其味道過於苦澀難入口，因此才會有不要喝隔夜茶的說法。除此之外，隔夜茶大多直接放置在室溫之下，可能會有微生物滋生或是灰塵掉落等問題，因此並不建議飲用。

請繼續往下閱讀...

那為什麼瓶裝茶不會有這個問題呢？因為瓶裝茶在製程中，以茶葉萃取出茶湯後，便會將茶葉移除，因此不會像傳統泡茶一樣，讓茶葉一直留在裡面釋放出單寧酸，加上瓶裝茶在封瓶之前都會進行殺菌，讓產品達到無菌狀態，因此基本上不會有細菌在內滋生的問題。

不過許多人都會有疑問，喝瓶裝茶時，如果沒喝完，可以隔夜再喝嗎？瓶裝茶雖然在產品製程中會進行殺菌，但是一旦產品的瓶口被打開、接觸到空氣，就可能會有細菌滋生，加上我們的口腔中其實充滿各式各樣的細菌，若直接飲用瓶裝茶，細菌就可能隨直擴散到茶裡，因此建議開瓶後還是要在1～2小時內喝完，若真的喝不完要放進冰箱保存，且隔日要喝之前要先留意，若是茶飲出現冒泡、混濁或異味的情況，就不要再飲用了。

你應該要知道的食事

傳統泡茶的隔夜茶會含有大量單寧酸，且容易有細菌滋生等問題，因此不建議飲用，不過瓶裝茶在製程中會將茶葉移除，且會在密封前殺菌，因此不會有上述兩種問題。

本文由食力foos NEXT【別喝隔夜茶！但瓶裝茶不都是隔夜茶嗎？】授權提供