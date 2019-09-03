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狂嗑也不怕胖！營養師揭吃水蓮「好處超多」...男生性福就靠它

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▲▼減肥,肚皮,小腹,健身,飢餓,飲食,節食。（圖／翻攝自pixabay）
▲水蓮熱量低，100公克的水蓮，熱量大概不到25大卡。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

熱炒店最常出現的菜色之一，就是炒水蓮，吃起來清脆爽口，讓人不自覺想一口接著一口，不過水蓮的營養到底在哪？根據營養師孫語霙表示，水蓮的熱量非常低，膳食纖維也豐富，對於便祕或想預防大腸方面疾病相當好。此外，水蓮裡的營養，例如鎂、鐵、鋅、鉀也發揮不同作用，不過有腎臟病的人不宜吃太多，建議先問過醫師和營養師再來選擇。

孫語霙指出，水蓮在六大類食物裡面為蔬菜類，本身熱量非常低，100公克的水蓮，熱量大概不到25大卡，膳食纖維含量也非常豐富，大概100公克的水蓮，有1.87公克的膳食纖維。對於便祕或是想預防大腸方面疾病的人，建議可以把水蓮納入每天的飲食中。

▲肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）
▲100公克的水蓮含3.7毫克的鐵，對女性補鐵是不錯的選擇。（圖／記者李佳蓉攝）

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此外，水蓮裡的營養素對身體也相當好。孫語霙表示，水蓮富含鎂，能舒緩焦慮和壓力；鐵含量也相當多，100公克的水蓮含3.7毫克的鐵。一般成年女性必須攝取15毫克的鐵，而3.7毫克的鐵大概佔1/5，因此吃水蓮對女性和素食者都是不錯的選擇。另外就是鋅，鋅對於男性的生育功能和皮膚健康相當好，除了對抗痘痘外，對於增強體力和免疫力都有很大的幫助。

再來的話，孫語霙說鉀離子也很重要。由於現代人比較重口味，導致鈉含量攝取比較多，因此多攝取一些鉀離子含量豐富的蔬菜，其實可以消水腫和利尿。不過，對於有腎臟病的人來說，較不適合吃太多水蓮，建議吃之前先問過醫師或營養師，不行的話就要避免。

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