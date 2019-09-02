夏天老爆汗小心腎虛！醫提「14大關鍵症狀」：女生也會腎虧

▲醫師提醒，夏天老是爆汗要小心是腎虛引起。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人夏天只要一出門，爆汗的程度就像洗了一場澡，而有一種說法是「汗多就是腎虛？」對此，中醫師指出，其實並不然，可以透過症狀來分辨，腎虛主要症狀包括「心煩易怒、腰膝酸軟、臉紅潮熱、盜汗、眩暈耳鳴、形體消瘦、失眠多夢、喉嚨乾、男性陽痿、性慾亢進、遺精早泄、婦女經少/量多、不孕、尿短赤黃」等。

中醫師賴睿昕指出，腎虛的確會導致出汗，但是容易出汗並不一定就是腎虛，除環境因素外，中醫所說的盜汗與虛汗一般由肺氣虛、心氣不足引起的，這種汗沒有明顯的酸臭味，但腎虛引起出汗常伴隨有其他症狀，如畏寒、夜尿頻多、腰膝酸軟、食慾下降等。

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另外，許多人對腎虛也存有誤解，以為是專屬於男人的疾病，但其實很多女性也有「腎虧」的問題。賴睿昕說明，腎藏精主生殖，如果精氣充足，女性的生殖系統就會健康，若精氣不足，就會影響生育能力，而以中醫的觀點來看，更年期是卵巢功能由旺盛狀態逐漸轉化至消失的一個過渡時期，就是因為腎氣漸衰、腎精虧損，陰陽失調所致。

賴睿昕提醒，平時生活作息一定要正常，充足睡眠有助氣血生化、腎精保養，也要避免大量飲用咖啡、酒精以及不節制的飲食，飲食過飽會傷血耗氣，對腎氣也會造成損害，日常也建議可以多用手掌搓揉兩手掌，搓熱後再分別放至腰部，手掌向皮膚，然後上下按摩腰部，建議早晚各一次，每次約200下，也有助保養腎臟。

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