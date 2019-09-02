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蕁麻疹「紅、腫、癢」睡不著！中醫授「3大止癢神穴」

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癢,皮膚炎。（示意圖／達志影像）

▲蕁麻疹又癢又腫，常常睡不好覺。（示意圖／達志影像）

文／郭大維（中醫師）

近日天氣不穩定，在門診中常有患者跟我說：「郭醫師，我最近常常都覺得睡不好耶！」造成睡不好主要原因不外乎是被大雨聲驚醒，但也有許多蕁麻疹患者是因反覆發作的癢疹而影響到睡眠品質。

其實《黃帝內經》中早已有蕁麻疹的相關紀載，造成蕁麻疹的原因很多，大多數都是因體質較弱、氣血虛弱、受到外邪侵犯，或是飲食、情緒壓力所造成的陰陽氣血失調，而其中有一些患者會的皮膚過敏伴隨腫、熱，一般來說中醫會
認為這是屬於「血熱型」的過敏，有時候今天癢這邊、明天癢那邊，甚至腫到連家人都認不出來。

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那麼當搔癢難耐的時候，有什麼辦法可以緩解嗎？

一般而言中醫會有一些經絡可以處理，包括手陽明大腸經，或者是足太陰脾經，今天要跟大家簡單介紹，大家可以試試以下三個穴位：

▲▼蕁麻疹止癢穴位。（圖／扶原中醫提供）

1.血海穴：用手扣住患者膝蓋，大拇指所在之處即為血海穴，它是我們人體的補血大穴，同時也是慢性濕疹、慢性蕁麻疹等皮膚病的常用穴位。

2.百蟲窩穴：血海穴往內大約一吋左右，就是我們經外奇穴的百蟲窩，主治風濕癢疹，它有祛風、止癢的功效。

3.三陰交穴：三陰交穴是足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經交會之處，內踝之上大約四指幅處，可以幫助通氣滯，幫助調治濕疹、蕁麻疹等皮膚過敏症狀。

以上這些穴位是我們很常用來清血熱的穴道，再搭配經外奇穴的百蟲窩，效果都相當的不錯，不過還是要提醒大家，當蕁麻疹反覆發作未能緩解時，還是要盡速就醫，由專科醫師診治，以免病症惡化。

本文授權自扶原中醫診所《蕁麻疹 癢到睡不著？醫師教三穴位緩解！》

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關鍵字： 皮膚健康 蕁麻疹 中醫健康 穴位 止癢 郭大維 扶原中醫
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