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健身該喝牛奶or豆漿？專家曝「運動3時段」補滿蛋白質...增肌這樣吃

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▲弘記豆漿餐點。（圖／記者華少甫攝）
▲健身的人到底喝豆漿還是牛奶好？（圖／記者華少甫攝）

 記者林妤柔／綜合報導

補充蛋白質，最常想到的就是牛奶和蛋白質。不過健身的人若吃蛋白質，該選擇牛奶還是豆漿？營養師孫語霙表示，牛奶主要是乳清蛋白和酪蛋白，豆漿則是大豆蛋白，若以營養來說，乳清蛋白適合訓練後吃，酪蛋白則是正餐、點心和睡前用，而大豆蛋白適合正餐、訓練後食用。

孫語霙指出，不同的年齡，比如兒童、青少年、一些成年人、孕婦、老年人、更年期婦女等，每個人的營養需求都不同，並沒有一個標準的答案。牛奶主要的蛋白質有乳清蛋白跟酪蛋白，豆漿則是大豆蛋白，對於一個想增加肌肉量的人來說，在高強度的重量訓練、高強度運動後，肌肉的刺激非常大，這時需要可以快速修補肌肉的蛋白質。

這時，就可以選擇乳清蛋白，因為其特色是消化速度快，而優格、起司可以選擇沒有運動的日子使用，當作餐間的點心或睡前的點心，讓酪蛋白長時間的避免肌肉瓦解。
 
▲▼豆漿牛奶哪個好。（圖／孫語霙提供）

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不過在日常飲食中，孫語霙不建議用豆漿取代牛奶，因為兩者的營養素截然不同。以牛奶來說，它最大的特色就是鈣含量非常高，含維生素A、維生素B2，能補鈣健骨、美容美髮、預防嘴破，1c.c.的牛奶裡面就有1mg的鈣質，是豆漿完全比不上的。此外，牛奶裡的維生素A對皮膚的光澤度很好，想預防乾眼、夜盲也都有不錯的效果；維生素B2針對一些口角炎、嘴巴破洞也有幫助。

豆漿含有大豆卵磷脂、大豆異黃酮、膳食纖維，以及抗氧化的營養素，適合做體重控制或有一些三高問題、甚至防失智和更年期問題的人。孫語霙說，豆漿其實可以跟很多食物替換，例如傳統豆腐、嫩豆腐、豆干等，可以中午吃飯時選一個滷豆腐，當作午餐的蛋白質來源，或是去麵攤點小菜時，點皮蛋豆腐作補充。

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