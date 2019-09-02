男子車禍上下顎、顴骨等嚴重骨折「走鐘」　醫超越修圖軟體重建

▲宜蘭唐姓男子車禍，顏部骨頭大量位移、碎裂，鼻樑歪斜、兩眼不對稱等。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名30歲唐姓男子，因車禍顏面重創，羅東博愛醫院整形外科主任林唯農，8小時手術的巧手重建，恢復唐男臉部的功能和外觀，讓他重拾人生。唐男在個人臉書PO上手術前照片，如今上下顎、顴骨和齒列都復原歸位，讓身邊親友直呼，醫師的巧手比修圖軟體還要強！

羅東博愛醫院表示，唐姓男子騎車與汽車相撞，力道之大導致下頷骨、上顎骨、顴骨、顳顎關節與眼眶底骨等多處斷裂、破碎，全臉骨折，情況一度危急。

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雖撿回一命，但顏部骨頭大量位移、碎裂，不止鼻樑歪斜、兩眼不對稱，更無法張嘴進食，呼吸困難與身體痛苦，一度讓唐男產生輕生念頭。

醫院整形外科主任林唯農評估唐男屬於複雜度高的顏面重建手術，多處骨頭破碎讓手術難度增加；經8小時的馬拉松手術，在唐男口腔內、眼瞼下、耳前等不明顯處，置入鈦金屬骨釘、骨板固定骨折，重建眼窩骨破損。

唐男在術後一個多月，即可進食軟質食物，顏面外觀也復原良好，他表示，身邊親友幾乎看不出他的臉部曾經歷重大手術。

▲唐姓男子於臉書上道出術後心情並感謝醫護團隊。（圖／羅東博愛醫院提供）

林唯農指出，唐男手術的困難點在於，手術時除了必須重建五官功能，讓咬合、鼻骨、顳顎關節與眼球位置恢復正常之外，還要盡可能的恢復顏面外觀的對稱性，且手術中必須避開週邊細微神經與血管的損害，連重建部位的手術順序都必須講究，難度極高，差一毫哩都會影響日後的復原狀況。

▲▼博愛整形外科主任林唯農說，手術困難除重建五官功能，還要盡可能恢復顏面外觀對稱性。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

唐男回想當時在加護病房中醒來，難受的感覺曾讓他失去求生意志，但在家人朋友與醫護團隊的支持與照料下，他逐漸有勇氣重新面對考驗；他也特別提及，對於自己無論外觀或功能，才兩個多月就能恢復泰半，深感不可思議，很感謝羅東博愛醫院整形外科林唯農主任、林祁岷醫師的高超醫術，以及加護病房中護理師的細心照料。

林唯農表示，複雜性顏面骨折後續可能還需要多次手術、復健、齒列矯正與牙齒治療才能完成所有重建工作，但幸運的是車禍並未造成他身體或腦部其他部位的嚴重傷害，未來康復之路應樂觀可期。

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