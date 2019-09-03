果汁下肚全變肥油！專家曝「人工v.s.鮮榨」背後還有邪惡成份

▲果汁中的果糖，往往會變成脂肪囤積，讓體重節節上升。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／招名威（毒理專家）

喝果汁一直都讓人有健康的感覺，威廉不反對，但近來發現有很多人會用喝果汁來取代吃水果，你覺得呢？認為這也是排毒也可具有飽足感的不妨舉一下手…果汁喝錯了，只會讓自己更胖！

鮮榨果汁確實已經是許多減肥食譜裡的重要一環，尤其針對工作繁忙卻關注健康的消費者來說，可以借此免去製備食物的麻煩，反正全部都拿來打一打，或甚至也可以減少咀嚼食物的時間，卻不影響營養攝入，何樂而不為。但鮮榨果汁真的和我們想的一樣健康嗎？

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其實不然。幾乎所有的水果都存在著天然的「果糖」，這些糖分的熱量不會比含糖飲料少，而且果糖不是葡萄糖，吃進肚子後，它不會被優先代謝消化，反而先被轉化成脂肪，累積在體內，待需要的時候再行分解產生能量。但比起咀嚼固體水果，喝果汁更容易讓你攝取更多的糖份，主因是果汁更加濃縮，一次引用的含糖量都是大多數人無法一次完全燃燒或消耗的糖份，所以，你覺得靠吃或喝大量水果減肥是可行的嗎？

▲人工果汁少了纖維，又有甜味劑，反而變成糖尿病幫兇。（圖／翻攝PEXELS）

此外， 人工果汁與鮮榨果汁又不同，人工果汁裡的果糖很多都是額外添加的甜味劑，這種糖是屬於「游離糖」。根據世界衛生組織的研究，游離糖的攝取量一直與人類體重有密不可分的關聯。 他們發現攝取較多游離糖的成年人，體重偏高，而越早開始食用含游離糖飲料的兒童，在他們的人生裡越容易有超重或肥胖的情況發生。

後續也有研究發現，水果沒有了纖維，其中的果糖可以更快被吸收，長期下來，胰島素分泌量就會比一般人更快且高，聽起來似乎是好事，但統計數字卻說明了這些成年人罹患二型糖尿病的風險也增加。

雖然一般人認為果汁中還含有維生素、礦物質、抗氧化劑、植化素等營養成分能夠增進健康，但含量並不是真的很高，主要成分都還是糖和水，這些糖分在人體中進行的代謝反應，都是變成脂肪讓人變胖。 而且更糟的是，當你的身體習慣接觸這些糖分後，為了體內糖分的平衡，胰島素增加了，卻又沒有適量的纖維素維持飽足感，身體可能會感到飢餓，這將可能導致你吃下更多食物。

所以果汁就是個壞東西嗎？其實不然，關鍵在於要注意糖份的攝取，而且鮮榨果汁的殘渣切記不要全部倒掉，如上述所言，蔬果中的營養物及膳食纖維很多都存在果渣中，應將果渣一併飲用來增加營養成分的攝取，如此才能喝得健康又安心。