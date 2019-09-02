電子菸要納管？民團曝「恐怖危機」：癮君子成多重尼古丁使用者

▲電子菸不但讓原本想戒菸的吸菸者戒不掉菸，更易成為多重尼古丁使用者。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台灣電子菸、加熱菸等新興菸品越來越多，甚至有人認為要進口並依法納管。對此，董氏基金會表示，電子煙不但讓原本想戒菸的吸菸者戒不掉菸，更易成為多重尼古丁使用者，應明確禁止。醫師也提醒，只要加熱至攝氏100度時就會產生「異氰酸酯毒素」，而許多加熱式菸使用時會到攝氏350度，未來更多的科學證據將指出的毒素量可想而知。

董氏基金會執行長姚思遠表示，全球僅拉脫維亞、斯洛維尼亞、匈牙利、日本、德國等5國可合法使用加熱式菸品，且菸商內部資訊顯示，接近90%的癮君子都是在19歲以前開始吸菸，在證明加熱式菸品與電子煙品完全無害前，應在菸害防制法全面禁止。

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姚思遠說，繳稅、管理、禁止青少年使用是跨國菸草公司目前推動各國政府開放新興菸品的策略，2011年美國政府就是採取「開放成年人、禁止青少使用電子煙」政策，但才短短幾年，就造成全美至少360萬中學生身陷電子煙危害中。

▲加熱菸無論電子菸或是加熱菸，都含尼古丁，使用都會成癮。（圖／ETtoday資料照）

以韓國開放成人使用電子菸來說，1年以後青少年曾經使用電子煙比例僅0.5%，3年以後增加到9.4%，遽增19倍；而2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有約3%青少年曾經使用，比電子煙的擴張還快；且使用加熱菸的青少年，高達7成5為紙菸使用者、4成5為電子煙使用者、4成為紙菸及電子煙的雙重使用者，也就是可能同時使用三種菸品。

無論電子煙或是加熱菸，都含尼古丁，使用都會成癮！台灣青少年醫學暨保健學會理事長詹其峰醫師也特別提到，而尼古丁對青少年健康危害更大，美國研究指出，尼古丁會改變青少年大腦發育，導致反應遲鈍，增加焦慮症風險，且根據研究有七成的吸菸者想戒菸，但新興菸品卻讓大部分想戒菸的人延後戒菸時機，甚至陷入多重尼古丁使用的風險。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，電子煙、加熱菸等新興菸品，被證實至少含有41種及58種有害化學物質，而「美國醫學會兒科期刊(JAMA Pediatrics)」最新研究指出，使用過電子煙的青少年，吸食大麻機率是沒使用者的3.5倍，成為青少年濫用大麻的原兇之一，呼籲政府要立即修法全面禁止。