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X光照不出！她跌坐「下半身痛麻半年」醫曝：這部位早就骨折

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▲婦人因跌坐在地，開始出現下背痛、腳部痛麻等症狀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

臺灣每年髖部骨折發生率為全亞洲第一，被列為高風險國家，其中的薦椎壓力性骨折因不易從X光影像判別，進而影響確診及後續治療，讓病人多受不少罪。一名66歲陳女士跌倒後從下背痛到腳底，夜夜難以入眠，四處求醫後找不到疼痛原因，直到院骨科檢查才找出原來是薦椎骨折問題。

大林慈濟醫院骨鬆症防治中心主任謝明宏表示，這位陳女士有十多年的骨質疏鬆症，近期因跌坐在地，開始出現從下背、臀部到腳部的麻痛，她以為只是拉傷，直到痛得無法站立必須坐著椅子才能煮菜，才決定就醫。但她在看過兩三位醫師後，症狀並未改善，來到門診時已是兩個月之後的事。

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詢問病史中得知她有跌倒，接著做理學檢查，敲打、按壓屁股確定會痛，再做X光、核磁共振和骨頭掃描，確診是薦椎骨折，便進行薦骨成型術的骨水泥治療，術後一至三個月，她的症狀緩解，終於擺脫疼痛的困擾。

▲▼X光照不出！她跌坐「下半身痛麻半年」醫曝：這部位早就骨折。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲薦椎骨折難以從X光驗出，假如不慎跌倒且產生痛麻感，要盡快就醫。（圖／大林慈濟醫院提供）

謝明宏指出，薦椎是連接上半身、骨盆與下肢的橋樑，一旦骨折，承受不住身體重量，病人就會感到疼痛，通常的表現是坐不住、翻身會痛。相對於四四方方的腰椎、胸椎，由於薦骨是一大片的塊狀，發生骨折時不會有明顯變化，不易從X光影像判別，造成醫師診斷上的困難，在難有明確的治療方向下，病人就會輾轉求醫。

謝明宏醫師指出，過去三年來，從21位病人中，共收集執行薦骨成型術的20次紀錄中，發現超過八成的病人，一開始未被醫師從影像學診斷出來，平均確診時間都要三個月後，曾有病人疼痛還超過半年。

延遲診斷原因包括，第一、許多病人曾有脊椎或髖關節的疾病甚至手術，醫師容易忽略薦椎也有問題。第二、醫師忙碌之下，忘了做簡單的理學檢查，假如有發現敲痛，能盡早懷疑此病。第三、過去文獻顯示，薦椎骨折引發的坐骨神經痛比例大約只有三成，醫師不易聯想起此病，但團隊卻發現九成以上的病人都有坐骨神經痛的症狀。

薦椎骨折並非少見，很多都是未被確診，如果醫師心裡能警覺，及早利用核磁共振或骨掃描等檢查儀器做診斷，就可早期診斷。也呼籲患有骨質疏鬆症的民眾，日常活動避免跌倒，假如不慎跌倒且產生痛麻感，應尋求醫師治療。

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關鍵字： 骨骼健康 坐骨神經痛 痛麻 薦椎壓力性骨折 大林慈濟醫院骨鬆症 謝明宏
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