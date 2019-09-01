影／新北超商、咖啡店騎樓禁菸開罰！ 店家設菸灰缸最高罰5萬元

記者趙于婷／新北報導

新北市「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」在今（1）日起正式開罰，衛生局與警察局也聯手展開稽查，共計稽查67處，查獲10名吸菸行為人，1處違規提供熄菸器具，均已依法開罰新台幣2千元及1萬元不等罰鍰。衛生局提醒，將針對民眾陳情的騎樓吸菸熱點及周邊商家強力稽查開罰，違規吸菸者最重可罰1萬元，提供熄菸器具的業者罰1萬元到5萬元。

▲新北市「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」在今（1）日起正式開罰。（圖／新北市衛生局提供）

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衛生局健康管理科長陳欣蓉指出，衛生局在今年3/1公告新北市「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」，首波包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡8家計約2,600處；9/1前一週加強調派15名稽查員，擇定15區熱點商家聚集處實地巡察，共計輔導236家商家、勸導44名吸菸行為人。

新北市人口超過4百萬全國第一！衛生局簡任技正林惠萍指出，新北市連鎖超商及咖啡店超過2千家且分布廣，許多商家在騎樓擺設桌椅，加上超商賣菸，吸引不少癮君子在騎樓喝咖啡又吞雲吐霧，二手菸常飄進大樓及瀰漫周遭，常接獲住戶及路人陳情。

新北市自103年來陸續公告公園綠地、老街、景觀橋、高中職以下校園周邊、無菸公車站及診所前騎樓等無菸場域，108年再加上連鎖超商及咖啡店騎樓這塊大版圖，禁菸場所總計達13,765處。衛生局呼籲，未來也鼓勵更多業者加入騎樓禁菸行列。