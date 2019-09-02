不洗頭臭爆！讓另一半「想分手小事Top10」　第1名OO你能接受嗎？



▲你曾因為另一半哪些壞習慣而大吵一架呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在曖昧及交往初期，由於還在摸索對方的底線，因此得在對方面前表現出最完美的一面，將醜陋壞習慣通通藏起來，直到交往一陣子後才會漸漸露出「真面目」，形象崩壞讓人失望「以前不是這樣啊…」。DailyView網路溫度計以「最讓網友崩潰的伴侶壞習慣」為題，搜集各方意見，統整出10大地雷，你另一半就是這樣嗎？



第10名：挖鼻屎亂塗

有的人認為這是「感情好」不需偽裝的表現，但大多數網友認為，另一半在自己面前挖鼻屎還亂彈、亂抹，噁心行為讓形象大崩壞，甚至有網友看到會抓狂。

第9名：馬桶沾血／屎不沖

這讓人看了就反胃的畫面，在家碰到實在氣氣氣氣氣！明明可以順手拿起馬桶邊的刷子刷乾淨，或是用衛生紙擦掉馬桶座上的經血，卻因一個字「懶」而選擇事若無睹，讓同住在一個屋簷下的你忍無可忍。

第8名：吃檳榔

你能接受另一半吃檳榔嗎？曾有網友po文哭訴自己因吃檳榔被分手，竟釣出一群討厭檳榔味的網友表示「這是愛情大地雷」。吃檳榔不僅有害健康，口腔衛生及氣味也讓人崩潰，尤其吐出整口紅色汁液非常嚇人啊。

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▲擦過的衛生紙不丟，久了讓人理智線全斷。（示意圖／記者陳俊宏攝）

第7名：亂丟垃圾

當有潔癖的你，遇到超不愛乾淨的另一半該怎麼辦？每天都要幫忙收拾沒吃完的零食、沒喝完的飲料、用過的衛生紙，鍋碗瓢盆在洗碗槽裡堆了好幾天，真是頭痛。

第6名：酗酒

為了紓壓解憂，另一半偶爾和朋友、同事小酌大多數網友都可以接受，但若是天天喝酒，甚至達到酗酒程度，每天喝到爛醉吐滿地，最終影響工作甚至健康，恐怕連帶影響伴侶間的感情。最後若苦勸沒用，找專業醫師協助也無解，只好忍痛放生。

第5名：不愛洗澡／洗頭

你能接受另一半幾天不洗澡or不洗頭呢？有網友認為天冷2天洗一次就好；但也有網友認為不洗澡、洗頭真的太噁一定會分手。甚至有人分享自己3天、5天洗一次，靠著體香膏、香水掩蓋臭味和髒汙，但你能跨越這道障礙嗎？



▲伴侶打呼超大聲，每晚都要比他早上床，或是戴耳塞睡覺嗎？（圖／達志／示意圖）



第4名：打呼超大聲

你的另一半睡熟了打呼如打雷嗎？網路上時常可見網友求助「如何讓聲音變小」，尤其重視睡眠，或是容易被微小聲音吵醒的人，聽到驚人打呼聲超想扁人。但要小心這可能是「睡眠呼吸中止症」的跡象，建議尋求醫師專業協助。

第3名：亂吐口水

有的人將其視為沒教養的表現，亂吐口水的噁心舉動就像隨地吐痰，一般人做了都覺得噁心，更別說是另一半了。

第2名：愛遲到

就是有人會慣性遲到，讓你覺得自己不被尊重？如果另一半愛遲到，除了包容忍耐就只剩分手嗎？有網友分享，可以等對方真的出發，自己再抓時間出門，或是將約會時間提早，讓對方能準時出現。

第1名：抽菸

這是情侶間最常爭吵的一點！有網友表示自己討厭菸味，希望另一半能健康陪伴自己到老，但對方溝通後卻選擇到別的地方抽，以為眼不見為淨，但衣服上或寢具上殘留的菸味仍揮之不去，相處過程中都得跟著吸二手菸。



▲討厭菸味的你，能接受另一半愛抽菸嗎？（示意圖／ETtoday資料照）