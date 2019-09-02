生理期痛到哭！醫揭「4大經痛體質」：吃這些有效　你是哪一種？

點評: 中醫曾說小編子宮很寒，應該是第4個吧？



▲你也是大姨媽一來就經痛到難以站立？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者李佳蓉／綜合報導



每個月特定一週對女網友來說是「黑暗大姨媽」拜訪的時期，總會感到無精打采，脾氣暴躁，生理期間還老是伴隨著各種討人厭症狀，像是頭痛不適、腰痠背痛，或是痘痘狂冒，其中「經痛」最難熬，許多女生都有痛到難以下床的經歷，該怎麼辦？香港養生資訊平台《CheckCheckCin》貼心分析4種「經痛體質」，並分享調理方式，還不快學起來。

由香港註冊中醫師梁尹倩所創辦的養生資訊平台《CheckCheckCin》在粉專指出，以中醫角度看來，經痛又稱為「經行腹痛」，女生們會在月經中或前、後出現腹痛難耐的情況，有的甚至會牽連至整片腰背，痛到暈倒也大有人在。並解釋，若只是感覺到腹部輕微脹痛是正常行為，每次經期都誘發嚴重經痛，絕不可忽視。



▲生理期是女生每個月都得面臨的苦事，想要降低經痛，可依照體質吃這些。（示意圖／記者李佳蓉攝）

想要和經痛說掰掰，除了得調整個人作息及搭配運動外，也可依照個人體質，藉由食材做調理。《CheckCheckCin》貼心列出常見導致經痛的「4大體質」，快看你是哪種？

1.氣滯血瘀型

這種人在經期前1、2天或月經期間會有小腹脹痛的感覺，大多還會伴隨著乳房脹痛或經血血塊。可能與平時龐大的生活及工作壓力有關，其導致情志失調而肝氣鬱結，身體氣血運行不順暢，氣滯加上血瘀而引發經痛。

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建議食用：玫瑰花、益母草、田七、佛手瓜、白蘿蔔、山楂等疏肝解鬱之食材。

2.濕熱型

如果你也是在經前小腹疼痛且伴隨腰痛，或是平時就有腹部疼痛，在經期疼痛加劇即屬這類型。原因在於平時偏愛辛辣、重口味飲食，使得聚濕化熱、脾虛生濕、肝鬱生熱導致氣血瘀積而誘發經痛。

建議食用：多吃冬瓜、絲瓜、海帶、赤小豆、蓮藕等清熱利濕的食物。



▲紅棗具有補氣養血的功能，氣血虛弱者可多吃。（示意圖／Pixabay）

3.氣血虛弱型

你也常在經期後1、2天或經期時感覺小腹隱隱作痛，或是下半身有空洞下墜感？按壓腹部可減輕痛感。其代表著氣血不足，尤其在生理期後氣血更不足，導致氣虛無力運行，難以推動體內血流，導致腹部疼痛。

建議食用：人參、黃芪、紅棗、桑寄生等補氣養血食材。

4.虛寒型

常感到月經期間或之後小腹冷痛，多伴隨著腰痠，按壓或熱敷腹部可降低疼痛感。可能是你在月經前或期間淋雨、游泳而受寒，愛吃生冷食物或感染風寒，使得寒濕之邪入侵到體內而誘發經痛。



建議食用：肉桂、薑、桂圓、紅糖等能夠溫經散寒的食物。