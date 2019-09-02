打球肚爆痛！20歲男大生「小腸詭異轉6圈」發黑　醫刀一切…整個傻了



▲打完籃球肚子痛到爆，男大生就醫卻讓醫師傷透腦筋。（示意圖／ETtoday新聞雲）



記者李佳蓉／綜合報導

肚子痛的經驗人人都有，但痛到難站立得快就醫！一名20歲男大生熱血愛打籃球，某天打完後臉色發白，肚子痛到只能蹲在場邊，緊急送急診以為是盲腸炎，但外科醫師一壓驚覺不對，掃了電腦斷層竟發現他的「小腸狂轉了6圈」繞出一個黑漩渦。但更令人驚訝的是，醫師開刀切除敗壞組織時，腸內畫面瞬間讓他傻住。

外科名醫江坤俊在《醫師好辣》分享個案，第一句話就感嘆「不知道他該說是幸，還是不幸！」一名20歲男大生某天打完籃球蹲在場邊臉色發白，朋友們以為他打輸心情差，沒想到是肚子爆痛送急診。一開始醫護人員以為是盲腸炎，會診外科醫師後結果大逆轉，一般盲腸炎發作於腹部右下方，但男大生卻在正中間底部，「怎麼看都不像，在他這年紀想不出是什麼病。」



▲男大生下腹爆痛，醫一切開驚見4公分腫瘤，確診為「小腸癌症」。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）



做電腦斷層檢查時，竟在男大生肚臍下方看見「貓頭鷹的眼睛」，小腸詭異轉了5、6圈，繞出一個黑色漩渦。江坤俊說，「一看就知道是腸扭曲，腸子在扭轉，一般來說因為開過刀（導致）腸沾黏，所以蠕動怪怪的會這樣轉。」但他年紀輕輕、未開過刀，發生嚴重腸扭轉實屬特例。

江坤俊緊急為男大生開刀切除變色的小腸再重新接上，但沒想到刀子一切下，竟意外發現裡頭藏了顆4公分腫瘤，確診為「小腸癌症」，讓醫師看傻眼。也緊急告知心情低落的男大生母親，「要不是因為他腸扭轉，等妳兒子發現，整個肚子都已經是腫瘤。」並解釋，因為腫瘤卡在體內，導致腸子蠕動較不順，為了避開它，才會在腹腔內繞好幾圈。