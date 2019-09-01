ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「尋麻疹」癢爆...她吃藥慘胖10公斤　中醫教你防復發關鍵！

ETtoday健康雲

癢,皮膚炎。（示意圖／達志影像）

▲尋麻疹是一種皮膚過敏反應，症狀有全身不定處皮膚起搔癢。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名52歲連小姐5年前確診慢性蕁麻疹，近一年狀況加重，皮膚搔癢狀況加劇，長期透過類固醇治療，至今已胖10公斤，進一步轉到中醫科，發現不只有蕁麻疹的問題，還有更年期的「潮熱」症狀，只要一發熱，蕁麻疹就跟著發作，透過中醫治療三個月，目前已停用抗組織胺，狀況改善許多。

收治該病例的台北市立聯合醫院中醫科主治醫師謝旭東指出，蕁麻疹不具有傳染性，而是一種皮膚過敏反應，症狀有全身不定處皮膚起搔癢，伴隨浮起一塊水腫，在數小時內消失，沒過多久，又開始發作，嚴重的時候連眼皮、嘴唇也會水種，甚至引起呼吸困難，除了西藥使用抗組織胺，也可透過中藥改善體質調整免疫。

請繼續往下閱讀...

蕁麻疹的原因眾多，常見是由食物或藥物引起，且一個人的體質會改變，同一個人以前吃蝦子不會發作，可能現在吃蝦子就會，也有的人是對冷過敏、對汗過敏。謝旭東說，生活中有成千上萬的過敏因素，想找出答案如大海撈針，因此通常會建議先規律服藥治療，以恢復身體免疫機制為首要目標。

謝旭東進一步指出，目前可透過換膚方2.0改善尋麻疹發作，該藥方另外加了黃芩、藿香、連翹和黃芩清熱瀉火，其中連翹的幫助更大，連翹在現代醫學研究有降低血管通透性的效果，能夠避免血管性水腫，因此能減緩蕁麻疹的搔癢。

而原有的藥材荊芥、防風可抑制毛細血管的通透性增加，配合知母、石膏、黃芩解熱抗發炎，能讓搔癢感減輕，苦參、生地則具有免疫調節作用，有助治療蕁麻疹的病根，身體免疫恢復正常，蕁麻疹也不會發作。

除了用藥物控制之外，謝旭東也提醒，常見從急性蕁麻疹變成慢性大多是因為沒有規律服藥所致，因此服藥不是有癢才吃藥，不癢就不吃，另外，晚睡會讓身體的免疫力降低，常見患者越晚就寢，發作越厲害；在飲食上則要減少食用人工添加物的食品，多食用新鮮蔬果。
 

關鍵字： 尋麻疹 皮膚搔癢 中醫健康 謝旭東
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「鴨肉有毒」吃多會過敏長濕疹？醫揭「古代傳言」真相

長照2.0將推「升級版」　蔡英文：強化住宿機構照顧服務

森永牛奶糖之亂「只因用錯檢驗方式」　專家無奈：牙痛卻去看婦產科？

檢驗方法搞烏龍！森永牛奶糖含奶　食藥署拿掉不合格清單

雙北爆首例登革熱！衛生局抓孳生源「最高罰1萬5」

「喝醋」調血液酸鹼值...還能減肥？　醫揭關鍵真相！

蘋果「凹陷斑點」不是爛掉！專家解析「苦痘症」：是生理障礙

不喝咖啡就頭痛？「咖啡因戒斷6症狀」醫授改善關鍵！

小心冰淇淋生菌數超標！吃火鍋的「9大食安關鍵」你注意沒？

「尋麻疹」癢爆...她吃藥慘胖10公斤　中醫教你防復發關鍵！

讀者迴響

回到最上面