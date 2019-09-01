「尋麻疹」癢爆...她吃藥慘胖10公斤　中醫教你防復發關鍵！

▲尋麻疹是一種皮膚過敏反應，症狀有全身不定處皮膚起搔癢。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名52歲連小姐5年前確診慢性蕁麻疹，近一年狀況加重，皮膚搔癢狀況加劇，長期透過類固醇治療，至今已胖10公斤，進一步轉到中醫科，發現不只有蕁麻疹的問題，還有更年期的「潮熱」症狀，只要一發熱，蕁麻疹就跟著發作，透過中醫治療三個月，目前已停用抗組織胺，狀況改善許多。

收治該病例的台北市立聯合醫院中醫科主治醫師謝旭東指出，蕁麻疹不具有傳染性，而是一種皮膚過敏反應，症狀有全身不定處皮膚起搔癢，伴隨浮起一塊水腫，在數小時內消失，沒過多久，又開始發作，嚴重的時候連眼皮、嘴唇也會水種，甚至引起呼吸困難，除了西藥使用抗組織胺，也可透過中藥改善體質調整免疫。

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蕁麻疹的原因眾多，常見是由食物或藥物引起，且一個人的體質會改變，同一個人以前吃蝦子不會發作，可能現在吃蝦子就會，也有的人是對冷過敏、對汗過敏。謝旭東說，生活中有成千上萬的過敏因素，想找出答案如大海撈針，因此通常會建議先規律服藥治療，以恢復身體免疫機制為首要目標。

謝旭東進一步指出，目前可透過換膚方2.0改善尋麻疹發作，該藥方另外加了黃芩、藿香、連翹和黃芩清熱瀉火，其中連翹的幫助更大，連翹在現代醫學研究有降低血管通透性的效果，能夠避免血管性水腫，因此能減緩蕁麻疹的搔癢。

而原有的藥材荊芥、防風可抑制毛細血管的通透性增加，配合知母、石膏、黃芩解熱抗發炎，能讓搔癢感減輕，苦參、生地則具有免疫調節作用，有助治療蕁麻疹的病根，身體免疫恢復正常，蕁麻疹也不會發作。

除了用藥物控制之外，謝旭東也提醒，常見從急性蕁麻疹變成慢性大多是因為沒有規律服藥所致，因此服藥不是有癢才吃藥，不癢就不吃，另外，晚睡會讓身體的免疫力降低，常見患者越晚就寢，發作越厲害；在飲食上則要減少食用人工添加物的食品，多食用新鮮蔬果。

