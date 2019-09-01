專家授「腳踝扭傷」3大關鍵照顧　這樣做減少疼痛！

▲腳踝扭傷是常見的運動傷害，專家提出3大照護方式！（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

腳踝扭傷是常見的運動傷害，尤其對運動員來說，都希望可以快速減少疼痛，盡快回到場上。對此，專家也分享發生腳踝扭傷時，最重要的3大照護，值得注意的是，有英國學者提出，冰敷、使用非類固醇類的消炎止痛藥會干擾組織癒合和增加多餘的膠原蛋白合成，因此要盡量避免抗發炎治療。

醫學上扭傷所指的是連接兩塊骨頭的韌帶遭受部分或是完全撕裂傷。台北市立聯合醫院復健科主治醫師丁睿宇指出，當腳踝扭傷時，許多韌帶都有可能受傷，最常遭殃的通常是「腳踝外側」的韌帶，尤其是連接距骨和腓骨的韌帶，但是在嚴重的傷害當中，腳踝內側的韌帶也可能受傷。

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一般的腳踝扭傷都會逐漸復原，但某些嚴重的扭傷可能會往上影響到脛骨與腓骨的連結，就是較嚴重的「高位腳踝扭傷」，此時就需要詳細的理學檢查搭配影像學來診斷。若腳踝扭傷，除了參與復健幫助加速恢復腳踝肌力、活動度和關節本體覺。丁睿宇也建議要把握以下3大照護要點，才有助減少疼痛並且加速回到運動場上的時間。

1.避免關節遭受二度傷害

當穩定關節的韌帶受傷時，關節中其他的韌帶也會暴露在危險當中，當運動員沒有辦法順暢的在場上跑步、跳躍、變換方向時就應該停止運動。

2.盡量維持關節的正常活動度

過去常聽到腳扭傷要打石膏固定，但目前研究發現，輕柔的運動維持關節活動或許更有幫助，建議可以稍微做腳趾在空中寫字的動作

3.減少疼痛

其中包含壓迫性包紮、抬高患肢都有用，且不會干擾組織復原。另外，英國有學者也指出，應該要盡量避免抗發炎的治療，如冰敷、使用非類固醇類的消炎止痛藥，因為會干擾組織癒合和增加多餘的膠原蛋白合成。

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